Meteo Veneto: dal pomeriggio rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio di martedì 21 e le prime ore di mercoledì 22 fase di instabilità, con probabili rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane, specie quelle orientali (BL e TV) dove saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate). In serata non si esclude qualche fenomeno intenso anche sulla pianura nord orientale“: è quanto segnalano gli esperti meteo di Arpav in relazione alla situazione attesa nelle prossime ore in Veneto. per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “l’Anticiclone Subtropicale Africano continuerà ad estendersi verso le nostre latitudini almeno fino a sabato, eccetto temporanei leggeri cedimenti in quota; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno: le temperature sopra la media anche di molto; l’afa crescente sulla pianura e nelle valli fino a venerdì, mentre sabato calerà un po’“.

Oggi pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente su rilievi e zone limitrofe con piogge diffuse sulle Dolomiti, sparse sulle Prealpi Trevigiano-Bellunesi, locali sulle Prealpi Vicentine più Pedemontana Trevigiana e zone pianeggianti contigue; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Di sera piogge in esaurimento e nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Temperature: rispetto a lunedì sulla pianura saranno in aumento leggero/moderato e sui monti generalmente senza variazioni di rilievo, eccetto diminuzioni anche sensibili durante i temporali; rispetto alla media in prevalenza saranno molto più alte, durante i temporali in discesa fino a risultare a tratti anche più basse.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piogge locali su Pedemontana Trevigiano-Vicentina e zone limitrofe più le Prealpi Veronesi, probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse sulle Prealpi Vicentine, probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse sulle Prealpi Trevigiano-Bellunesi, probabilità alta (75-100%) per piogge estese sulle Dolomiti; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno con differenze anche sensibili rispetto a martedì; valori in prevalenza sopra la media anche di molto, durante i temporali in discesa fino a risultare a tratti anche più basse.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest. Altrove con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 23 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su Pianura Trevigiana e zone limitrofe e sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piogge locali su Pedemontana Trevigiano-Vicentina e zone limitrofe più le Prealpi Veronesi, probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse sulle Prealpi Vicentine e Trevigiane, probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse sul Bellunese; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: In alta montagna moderati da ovest. Per il resto generalmente deboli/moderati, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza mentre altrove con direzione variabile; a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 24 fino al mattino sereno o poco nuvoloso. Poi nuvolosità in aumento specie verso sera e su rilievi e zone limitrofe, dove sarà più probabile qualche pioggia. Temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

Sabato 25 in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti di pomeriggio nuvolosità in aumento con qualche pioggia. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.