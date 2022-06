Meteo Veneto: ampi spazi di sereno, nubi e piogge pomeridiane in montagna

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico si estende dal Nord Africa all’Europa centro-occidentale, garantendo anche sul Veneto ampi spazi di sereno, un po’ di nubi più che altro in montagna nel pomeriggio con qualche possibile pioggia, specie lunedì per la marginale influenza di una lieve saccatura in transito sull’Europa centro-settentrionale“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o localmente a tratti poco nuvoloso; temperature diurne in aumento soprattutto sulle zone montane.

Domani cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali piovaschi di pomeriggio in montagna, per il resto assenti.

Temperature: Prevarrà un contenuto aumento, specie riguardo ai valori minimi.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, perlopiù moderati di giorno e deboli di notte; altrove deboli con direzione variabile, a parte possibili locali fasi di moderato rinforzo nelle valli e in pianura per brezze.

Mare: Quasi calmo, anche calmo sottocosta.

Lunedì 13 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche alcuni addensamenti soprattutto nelle ore più calde in montagna.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) sulle Prealpi e nulla o molto bassa (0-5%) sulla fascia pedemontana di fenomeni sparsi più che altro nel pomeriggio, con qualche breve rovescio o temporale; per il resto, precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: Minime un po’ in aumento sulle zone montane e pedemontane, senza notevoli variazioni altrove; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno gli aumenti a sud-ovest e le diminuzioni sulle Dolomiti.

Venti: In quota nord-occidentali, moderati nelle ore diurne, deboli o a tratti moderati in quelle notturne; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo possibili locali rinforzi di moderata intensità; in pianura fino al mattino perlopiù deboli con direzione variabile, poi da deboli ad almeno localmente moderati dai quadranti orientali.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Martedì 14 un po’ di variabilità, con temporanei addensamenti nuvolosi e spazi di sereno anche ampi; qualche possibile precipitazione più che altro sulle zone montane; temperature minime sulle zone montane stazionarie o in lieve calo e su quelle pianeggianti in aumento, massime in contenuta diminuzione.

Mercoledì 15 cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, qualche addensamento sulle zone montane nel pomeriggio associato a possibili locali piovaschi o brevi rovesci; le temperature minime diminuiranno un po’ salvo locali lievi controtendenze in quota, le massime subiranno un contenuto aumento specie sull’entroterra.