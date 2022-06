Meteo Veneto: giornate via via più stabili con temperature in ripresa

MeteoWeb

“Da venerdì l’allontanamento verso i Balcani del sistema perturbato che ha interessato la regione nei giorni scorsi lascerà spazio alla progressiva riaffermazione di un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, si avranno pertanto giornate via via più stabili con temperature in ripresa. Da lunedì parziale cedimento della pressione per l’approfondimento di un sistema depressionario sul Nord Europa che determinerà condizioni di maggiore variabilità, in particolare in montagna“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite via via più ampie fino a cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo nubi irregolari su costa e pianura limitrofa fino a parte del pomeriggio con precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in marcato aumento. Venti in quota settentrionali in attenuazione. In pianura venti in prevalenza deboli/moderati di direzione variabile.

Domani tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna. Massime in aumento sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota venti moderati da nord.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 12 tempo ancora stabile e in prevalenza ben soleggiato.

Precipitazioni: Assenti

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota venti moderati/tesi da nord.

Mare: Calmo.

Lunedì 13 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura salvo possibili maggiori annuvolamenti sui settori pedemontani dalla serata associati a locali piogge in trascinamento da nord. Sulle zone montane maggiore variabilità con annuvolamenti irregolari a partire dalla tarda mattinata, più frequenti nel pomeriggio, con probabili rovesci o temporali. Temperature minime senza notevoli variazioni, in lieve aumento sulle Dolomiti, massime in lieve calo in quota, stazionarie o in lieve aumento altrove.

Martedì 14 condizioni di modesta variabilità con annuvolamenti alternati a schiarite e probabili precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in esaurimento entro fine giornata. Temperature minime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime in lieve calo. In pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota