Meteo Veneto: tempo stabile e ulteriore rialzo termico, temperature ben superiori alla media

“Il promontorio anticiclonico di matrice africana sull’Europa centro-orientale mantiene sul Veneto tempo stabile con un ulteriore rialzo termico domenica con temperature che risulteranno ben superiori alla media, specie nei valori massimi. Da lunedì condizioni di maggiore variabilità sulle zone montane per parziale cedimento del campo anticiclonico, con probabilità di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane. Mercoledì ulteriore parziale cedimento della pressione, per l’approfondimento sull’Europa occidentale di un minimo depressionario che farà affluire correnti umide sud-occidentali, con tempo che risulterà ancora variabile con nuvolosità in aumento e qualche precipitazione in montagna. Giovedì nuove condizioni di prevalente stabilità anche se non si esclude qualche breve e locale precipitazione in montagna“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane tendenza a sviluppo di nubi cumuliformi con probabili locali rovesci o temporali. Temperature massime in lieve aumento, con valori ben superiori alla media del periodo. Venti in pianura deboli variabili, brezze anche moderate sulla costa; in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Domani in pianura tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per passaggi di nubi alte. Sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso, a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi.

Precipitazioni: Sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, probabili rovesci o locali temporali nel pomeriggio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in aumento sulle zone centro-occidentali, senza notevoli variazioni altrove. Valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali, in pianura di direzione variabile deboli, a tratti moderati nel pomeriggio, brezze, anche moderate sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Martedì 21 permangono condizioni di tempo stabile in pianura con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo sulle zone interne nel pomeriggio e nubi medio-alte in ingresso dalla sera. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata per nubi cumuliformi.

Precipitazioni: Nel corso del pomeriggio sulle zone montane saranno probabili locali rovesci e temporali, non si esclude del tutto qualche fenomeno anche sulla Pedemontana.

Temperature: Minime in generale aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti occidentali, in pianura deboli/moderati di direzione variabile con brezze sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 22 in pianura parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte; sulle zone montane in prevalenza nuvoloso, salvo parziali schiarite in mattinata. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in generale modesto calo. Già nel corso della mattinata saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane. Venti in quota tesi da sud-ovest, in pianura deboli/moderati di direzione variabile.

Giovedì 23 in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche modesto cumulo pomeridiano sulle zone montane. Temperature minime stazionarie, massime in nuovo aumento con valori molto superiori alle medie del periodo.