Meteo Veneto: venti forti sui rilievi, possibili rinforzi per raffiche di Foehn

“Tra il pomeriggio di giovedì 9 e la mattinata di venerdì 10 venti tesi/forti sui rilievi (in particolare cime dolomitiche e dorsali prealpine), con possibili rinforzi per raffiche di Foehn anche in qualche valle e localmente sulle zone pedemontane (in particolare centro-occidentali)“: è quanto segnalano gli esperti meteo Arpav, in relazione alla situazione attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “è in fase terminale il passaggio verso est di una saccatura, con aria fresca di origine nord-atlantica, che ha determinato una fase di instabilità sulla regione con residue precipitazioni verso est. Da venerdì l’allontanamento verso i Balcani del sistema perturbato e la progressiva riaffermazione del promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, favoriranno giornate via via più stabili con temperature in ripresa. Lunedì parziale cedimento della pressione per l’approfondimento di un sistema depressionario sul Nord Europa che determinerà condizioni di maggiore variabilità in montagna“.

Oggi nuvolosità sui settori centro-orientali e settentrionali con piogge sparse fino a parte del pomeriggio, in successivo esaurimento. Altrove schiarite alternate ad annuvolamenti, con probabili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio. Temperature massime in generale diminuzione con valori sotto la media del periodo. Venti in genere dai quadranti settentrionali: in quota tesi/forti con possibili rinforzi di Foehn in alcune valli e sulla Pedemontana, specie centro-occidentale; altrove da deboli a moderati, a tratti tesi, con rinforzi sulla costa.

Domani residua variabilità al mattino con annuvolamenti sparsi soprattutto verso la costa e pianura centro-sud; in giornata maggiori schiarite fino a cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo nubi irregolari sulla costa fino a parte del pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili residue deboli precipitazioni nelle primissime ore del mattino su costa e pianura limitrofa.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in marcato aumento.

Venti: In montagna tesi/forti da nord con possibili raffiche di Foehn in alcune valli e fino a tratti della pedemontana al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. In pianura in prevalenza dai quadranti settentrionali al mattino e variabili in seguito, in genere deboli/moderati.

Mare: In genere poco mosso.

Sabato 11 tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna. Massime in aumento sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 12 tempo ancora stabile e in prevalenza ben soleggiato. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Brezze sulla costa.

Lunedì 13 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura salvo possibili maggiori annuvolamenti sui settori settentrionali dalla serata associati a possibili locali piogge in trascinamento da nord. Sulle zone montane maggiore variabilità con annuvolamenti irregolari associati a possibili precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve calo in quota, stazionarie o in aumento altrove.