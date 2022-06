Micrometeoroide colpisce il telescopio spaziale James Webb: “più grande del previsto”

MeteoWeb

Il nuovo osservatorio spaziale della NASA ha subito il suo primo impatto significativo di micrometeoroide meno di sei mesi dopo il lancio, ma per l’agenzia non è motivo di preoccupazione. Il James Webb Space Telescope, noto anche come Webb o JWST, è stato lanciato il 25 dicembre 2021: ha trascorso i mesi successivi nello Spazio profondo, preparandosi per le osservazioni scientifiche, un processo complicato che è andato straordinariamente bene. Di recente, la NASA ha dichiarato che prevede di svelare le prime immagini di qualità scientifica dal telescopio il 12 luglio.

Ieri, l’agenzia ha annunciato che l’osservatorio ha subito i primi impatti da micrometeoroidi. Niente panico però: si prevede che né il programma dell’osservatorio né la sua eredità scientifica ne risentiranno. “Con gli specchi di Webb esposti allo Spazio, ci aspettavamo che impatti occasionali di micrometeoroidi avrebbero degradato le prestazioni del telescopio nel tempo,” ha affermato Lee Feinberg, responsabile degli elementi del telescopio ottico di Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA. “Dal lancio, abbiamo registrato 4 impatti di micrometeoroidi misurabili più piccoli che erano coerenti con le aspettative, e il più recente è più grande di quanto ipotizzato dalle nostre previsioni di degradazione“.

Il più grave degli impatti si è verificato tra il 23 e il 25 maggio e ha interessato il segmento C3 dello specchio primario esagonale placcato in oro da 18 pezzi.

Tutti i veicoli spaziali sono progettati per resistere agli impatti dei micrometeoroidi e JWST non è diverso. Gli ingegneri dell’osservatorio hanno persino sottoposto campioni di specchi a impatti reali per capire come tali eventi potrebbero influenzare la missione. Tuttavia, l’impatto recente è stato maggiore di quelli che il personale della missione aveva previsto o poteva testare sul campo.

Nonostante l’impatto sia arrivato così presto durante la missione, i funzionari della NASA sono fiduciosi che il telescopio da 10 miliardi di dollari funzionerà ancora in modo adeguato.

“Abbiamo sempre saputo che Webb avrebbe dovuto resistere all’ambiente spaziale, che include la luce ultravioletta e le particelle cariche del Sole, i raggi cosmici provenienti da sorgenti esotiche nella galassia e gli impatti occasionali di micrometeoroidi all’interno del nostro Sistema Solare,” ha spiegato Paul Geithner, technical deputy project manager della NASA. “Abbiamo progettato e costruito Webb con un margine di prestazione – ottico, termico, elettrico, meccanico – per garantire che possa svolgere la sua ambiziosa missione scientifica anche dopo molti anni nello Spazio“.

Inoltre, JWST è stato lanciato con le sue ottiche in forma migliore rispetto a quanto l’agenzia si aspettasse, hanno evidenziato i funzionari dell’agenzia.

È possibile prevedere alcuni impatti dei micrometeoroidi, hanno spiegato i funzionari. Ad esempio, quando il veicolo spaziale è impostato per volare attraverso noti sciami di meteoriti, il team di missione può posizionare i sistemi ottici di JWST in sicurezza per questi eventi. Tuttavia, il recente impatto non faceva parte di una tale pioggia di meteoriti, tanto che è stato classificato come “evento casuale inevitabile“.

Dopo che si è verificato un impatto, gli ingegneri possono regolare individualmente i 18 segmenti dello specchio primario sull’osservatorio per mantenere lo specchio nel suo insieme perfettamente sintonizzato.

Mentre il team JWST continua a valutare le conseguenze dell’impatto, la NASA si sta concentrando su una migliore comprensione sia dell’evento in particolare che dell’ambiente che in cui l’osservatorio si troverà durante la sua missione. Il telescopio è in orbita attorno a quello che gli scienziati chiamano il punto di Lagrange Terra-Sole 2, situato a quasi 1,5 milioni di km di distanza dalla Terra nella direzione opposta al Sole.

“Utilizzeremo questi dati di volo per aggiornare la nostra analisi delle prestazioni nel tempo e anche sviluppare strategie operative per assicurarci di massimizzare le prestazioni di imaging di Webb nella migliore misura possibile per molti anni a venire,” ha affermato Feinberg.