Trovate per la prima volta microplastiche nella neve fresca in Antartide

Per la prima volta sono state trovate microplastiche nella neve appena caduta in Antartide, che potrebbero accelerare lo scioglimento della neve e del ghiaccio e rappresentare una minaccia per la salute degli ecosistemi unici del continente. La minuscola plastica – più piccola di un chicco di riso – è stata precedentemente trovata nel ghiaccio marino antartico e nelle acque superficiali, ma questa è la prima volta che viene segnalata in una nevicata fresca, affermano i ricercatori.

La ricerca, condotta dalla dottoranda dell’Università di Canterbury Alex Aves e supervisionata dalla Dott.ssa Laura Revell, è stata pubblicata sulla rivista scientifica The Cryosphere.

Alla fine del 2019, Aves ha raccolto campioni di neve dalla piattaforma di ghiaccio Ross per determinare se le microplastiche fossero state trasferite dall’atmosfera alla neve. Fino ad allora, c’erano stati pochi studi su questo tema in Antartide. “Eravamo ottimisti sul fatto che non avrebbe trovato microplastiche in un luogo così incontaminato e remoto“, ha detto Revell, che ha incaricato Aves di raccogliere campioni anche dalla Scott Base e dalle strade della stazione McMurdo, dove erano state precedentemente rilevate microplastiche.

Particelle di plastica sono state trovate in ognuno dei 19 campioni della piattaforma di ghiaccio Ross. “È incredibilmente triste, ma trovare microplastiche nella neve fresca dell’Antartide evidenzia l’entità dell’inquinamento da plastica anche nelle regioni più remote del mondo”, ha affermato Aves. L’inquinamento da plastica è stato trovato dalla vetta del Monte Everest fino alle profondità degli oceani.

Aves ha trovato una media di 29 particelle di microplastiche per litro di neve sciolta, che è superiore alle concentrazioni marine riportate in precedenza dal Mare di Ross circostante e nel ghiaccio marino antartico. I campioni prelevati dalle immediate vicinanze delle basi scientifiche di Ross Island, Scott Base e McMurdo Station hanno generato concentrazioni maggiori, quasi tre volte quelle delle aree remote. Sono stati trovati 13 diversi tipi di plastica, di cui il più comune è il PET, la plastica comunemente usata per realizzare bottiglie di bibite e vestiti.

La modellazione atmosferica ha suggerito che le microplastiche potrebbero aver viaggiato per migliaia di chilometri nell’aria, tuttavia è altrettanto probabile che derivino dalla presenza di esseri umani in Antartide. “C’era una foto che abbiamo trovato di alcune bandiere segnaletiche che vengono utilizzate per l’orientamento intorno alla base… quei colori corrispondevano alle microplastiche colorate che abbiamo trovato nell’ambiente“.

Una precedente ricerca di Revell ha dimostrato che le microplastiche nell’atmosfera possono intrappolare le radiazioni emesse dalla Terra e contribuire al cambiamento climatico. Le microplastiche scure nelle superfici ghiacciate potrebbero assorbire la luce solare e portare a un riscaldamento localizzato, ha affermato. La plastica può anche essere tossica per animali e piante. “Stiamo ancora imparando molto sugli impatti, ma da quello che sappiamo finora, non è molto buono“, ha concluso.