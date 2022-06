In migliaia a Stonehenge per il solstizio d’estate | FOTO

MeteoWeb

La fine delle restrizioni anti-Covid ha favorito il ritorno di migliaia di persone a Stonehenge per celebrare oggi il solstizio d’estate. Neanche lo sciopero dei treni ha fermato appassionati e curiosi, che si sono riuniti nel celebre sito neolitico nell’Inghilterra meridionale. Secondo la stampa locale, si sono radunate seimila persone per creare una festa multicolore e pacifica (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I partecipanti si sono rivolti secondo costume verso l’imponente cromlech (“circolo di pietra” in bretone) levando le braccia in direzione del sole che sorgeva in un cielo attraversato da qualche nuvola e cercando di scorgere il passaggio dei raggi fra le lastre rocciose.