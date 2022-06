Missione Artemis: nuova pietra miliare, lanciato il satellite Capstone

MeteoWeb

E’ stata lanciata alle 11:55 ora italiana, dalla Nuova Zelanda, la missione Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) della NASA, con il primo veicolo spaziale destinato a esplorare l’orbita prevista per il Lunar Gateway, la futura stazione spaziale per gli astronauti in viaggio tra la Terra e la Luna nell’ambito del programma Artemis. Il satellite, del peso di 25 kg, è stato lanciato con un vettore Electron della compagnia Rocket Lab, alla sua prima missione oltre l’orbita bassa terrestre. “Il lancio è stato assolutamente fantastico“, ha affermato Bradley Smith, direttore del Launch Services Office della NASA.

Il satellite Capstone viaggia a bordo della piattaforma Photon della Rocket Lab, e verrà rilasciato a distanza di 6 giorni dal lancio. Dopo 4 mesi di viaggio, il 13 novembre raggiungerà l’orbita lunare dove rimarrà operativo per circa 6 mesi. L’obiettivo della missione è verificare la dinamica dell’orbita, che si trova in un preciso punto di equilibrio gravitazionale, un’orbita cislunare che non porterà mai la sonda a passare dietro la Luna, evitando l’interruzione delle comunicazioni. Durante la sua missione Capstone eseguirà anche una serie di test di navigazione e comunicazione, alcuni dei quali con il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, in orbita attorno al satellite dal 2009.