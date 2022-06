Missione Artemis: la NASA sceglie Axiom Space e Collins Aerospace per le tute spaziali di nuova generazione

MeteoWeb

La NASA ha selezionato due società per realizzare tute spaziali per il suo programma lunare Artemis e per le future missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. I team guidati da Axiom Space e Collins Aerospace (con ILC Dover come uno dei principali contributor) hanno siglato un contratto del valore totale di 3,5 miliardi di dollari per la fornitura di tute spaziali per le future missioni della NASA fino al 2034: lo hanno annunciato i funzionari dell’agenzia spaziale.

Come gli equipaggi privati ​​che inviano cargo e astronauti alla ISS, Axiom e Collins non hanno ancora ordini garantiti in base al contratto, ma avranno l’opportunità di competere per ordini di attività per le missioni già nel 2025, inclusa una missione dimostrativa al di fuori della ISS e l’allunaggio durante la missione Artemis 3, che è prevista per il 2025 o il 2026, hanno spiegato funzionari della NASA durante una conferenza stampa.

I progetti delle tute spaziali sono ancora in una fase iniziale, anche se le società hanno sottolineato che le loro unità saranno in qualche modo modulari, il più leggere e flessibili possibile e integreranno il feedback degli astronauti e della comunità di volo per valutare il miglior percorso da completare per il completamento.

I funzionari della NASA hanno affermato che la prossima generazione di tute spaziali avrà una vestibilità più flessibile per una più ampia varietà di tipi di corpo, superando così un “punto debole” delle tute spaziali utilizzate attualmente. La NASA ha condotto una sola passeggiata spaziale per sole donne fino ad oggi, nel 2019, in gran parte a causa della difficoltà di sostituire le parti della tuta spaziale della giusta dimensione in orbita.

Le nuove tute sostituiranno le unità di mobilità extraveicolare (EMU) dell’agenzia, due generazioni delle quali sono state prodotte dal 1983 per servire le missioni dello Space Shuttle e della ISS. Entrambe le versioni EMU sono state prodotte da un team guidato da ILC Dover e Collins Aerospace.

La NASA ha affermato che le EMU stanno “invecchiando”. Un esempio: al momento gli astronauti non sono in grado di utilizzare le EMU sulla Stazione per le passeggiate spaziali di routine, a causa di una perdita d’acqua di una tuta spaziale avvenuta a marzo che è ancora oggetto di indagine. Ci vorrà del tempo per stabilire la causa, perché l’unità interessata deve essere spedita sulla Terra per l’analisi: è l’incidente più grave di questo tipo da quando è stato risolto un problema di perdita nel 2013, che ha coinvolto l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano.

La NASA ha lavorato sui propri set di tute spaziali di nuova generazione per circa 15 anni attraverso diversi programmi. L’ultima nata per supportare il programma Artemis, ad esempio, è stata denominata Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Un report dell’agosto 2021 dell’Ufficio dell’ispettore generale della NASA ha rilevato però che le battute d’arresto nello sviluppo di xEMU avrebbero probabilmente ritardato il primo atterraggio di Artemis di almeno un anno dal 2024.

Mentre lo sviluppo di xEMU stava andando avanti, l’agenzia ha espresso interesse nell’aprile 2021 a coinvolgere partner commerciali per sviluppare, costruire ed effettuare manutenzione delle tute spaziali per le passeggiate spaziali, che sono anche chiamate attività extraveicolari (EVA). Questa è stata l’origine della sollecitazione del contratto Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS) del settembre 2021, che ha portato all’annuncio. La sollecitazione richiedeva a tutti i concorrenti (compresi i selezionati Collins Aerospace e Axiom Space) di spendere fondi propri per sviluppare i loro sistemi di tute spaziali.

Entrambe le società selezionate hanno dichiarato che i loro sistemi sono già in uno stato di sviluppo abbastanza avanzato e che continueranno ad acquisire informazioni sullo sviluppo di xEMU e su quella di altri sistemi nell’EVA Technical Library della NASA.

Presumibilmente, le informazioni saranno estratte anche dalle missioni Apollo, che hanno sviluppato alcuni tipi di tute lunari che sono state utilizzate sulla superficie lunare tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Sono le uniche tute spaziali ad avere mai operato su un altro mondo. Mentre le nuove tute spaziali dovrebbero operare in ambienti diversi (microgravità e superficie lunare), la NASA ha affermato che i requisiti non dovrebbero essere troppo diversi, a parte la pressione e la necessità di camminare.