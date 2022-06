Missione Artemis: in corso nuovo test per il mega razzo

MeteoWeb

In corso il nuovo test del razzo della missione Artemis della NASA, destinata a riportare gli astronauti sulla Luna: al momento le procedure, iniziate il 19 giugno, procedono senza intoppi e i tecnici hanno già effettuato molti dei preparativi che coinvolgono la capsula Orion ed il nuovo sistema di lancio Space Launch System (SLS), il più grande mai costruito dalla NASA.

Le operazioni vengono eseguite sulla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center, dove il razzo alto 98 metri è in attesa del caricamento del propellente liquido.

Artemis 1 sarà il primo lancio per SLS e invierà una capsula Orion senza equipaggio intorno alla Luna, con rientro a terra. E’ la seconda volta che Artemis 1 viene posizionata al pad per un wet dress rehearsal, simulazione di lancio che prevede l’alimentazione del razzo e l’esecuzione delle procedure di un vero conto alla rovescia, fino a 10 secondi dal termine.

La NASA ha provato a eseguire il wet dress rehearsal all’inizio di aprile, tentando di alimentare l’SLS tre volte nel corso di più giorni. Il team di Artemis 1 ha deciso di riportare lo stack Artemis al Vehicle Assembly Building alla fine di aprile, dopo che una perdita di idrogeno e altri problemi hanno impedito il rifornimento del razzo, annullando infine ogni tentativo.

Nel corso di circa un mese, i team del Kennedy Space Center sono stati in grado di effettuare le riparazioni necessarie al veicolo SLS e ai sistemi di terra associati, oltre a ottenere un avvio rapido su alcuni aggiornamenti originariamente programmati per il periodo successivo al wet dress rehearsal.

Il tempo trascorso nel VAB ha anche dato ai tecnici la possibilità di migliorare le operazioni di carico per SLS. I team sono stati in grado di aggiornare e automatizzare alcune procedure per il riempimento dei serbatoi di carburante criogenico del razzo.

I funzionari della NASA sperano che un wet dress rehearsal di successo manterrà Artemis 1 sulla buona strada per una finestra di lancio disponibile alla fine di agosto, ma hanno sottolineato che si stanno concentrando prima su questo test cruciale. Tenendo conto del posizionamento lunare, la NASA ha pubblicato un programma di possibili finestre di lancio per la missione Artemis 1 che si estenderà fino al 2023.