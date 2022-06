“Comet Interceptor”: l’ESA punta ad una cometa incontaminata nel Sistema Solare

MeteoWeb

“Adottata” la missione Comet Interceptor dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per visitare una cometa incontaminata o un altro oggetto interstellare che ha appena iniziato il suo viaggio nel Sistema Solare interno; la fase di studio è conclusa e, a seguito della selezione del prime contractor del veicolo spaziale, inizieranno presto i lavori per costruire la missione.

Comet Interceptor condividerà un viaggio nello spazio con la missione Ariel dell’ESA nel 2029. La missione si baserà sui successi di Rosetta e Giotto, le missioni dell’ESA che hanno visitato entrambe le comete di “breve periodo”. Sebbene queste missioni abbiano completamente trasformato la nostra comprensione delle comete, i loro obiettivi avevano già ruotato attorno al Sole molte volte ed erano quindi cambiati in modo significativo dalla loro creazione.

Comet Interceptor mira a esaminare una cometa che ha trascorso poco tempo nel Sistema Solare interno, o forse lo sta visitando per la prima volta. Mentre l’obiettivo di Rosetta proveniva dalla rocciosa Cintura di Kuiper appena oltre Nettuno, quello di Comet Interceptor potrebbe provenire dalla vasta Nube di Oort, oltre mille volte più lontano dal Sole. Sebbene siano molto più rari, un potenziale obiettivo potrebbe essere anche un “intruso interstellare” dall’esterno del Sistema Solare, qualcosa di simile a ‘Oumuamua che ha visitato inaspettatamente il Sistema Solare nel 2017. Lo studio di un tale oggetto potrebbe offrire la possibilità di esplorare come i corpi simili alle comete si formano ed evolvono in altri sistemi stellari.

Comet Interceptor è stata adottata dall’ESA durante la riunione del comitato del programma scientifico dell’Agenzia l’8 giugno. La missione è guidata dall’ESA con il supporto dell’Agenzia spaziale giapponese (JAXA).

“L’adozione di Comet Interceptor si basa sulle scoperte delle nostre missioni Giotto e Rosetta, accelerandoci verso la scienza delle comete di livello successivo“, afferma Günther Hasinger, Direttore di Scienza dell’ESA. “Manterrà gli scienziati europei in prima linea nella ricerca sulle comete e posizionerà l’ESA come leader in questo entusiasmante campo”.

Comet Interceptor sarà composta da un veicolo spaziale principale e due sonde, che circonderanno la cometa per osservarla da più angolazioni. In questo modo, la missione innovativa costruirà un profilo 3D del suo obiettivo ancora da scoprire. L’ESA è responsabile del veicolo spaziale principale e di una delle sonde, mentre JAXA è responsabile della seconda sonda.

“Una cometa nella sua prima orbita attorno al Sole conterrebbe materiale non trasformato dall’alba del Sistema Solare“, spiega Michael Küppers, scienziato di Comet Interceptor. “Studiare un tale oggetto e campionare questo materiale ci aiuterà a capire di più non solo sulle comete, ma anche su come si è formato e si è evoluto il Sistema Solare nel tempo”.

Viaggio verso una cometa

Comet Interceptor è stato proposto all’ESA nel luglio 2018 e selezionato nel giugno 2019. È un esempio di missione “veloce” o di classe F, che impiega solo circa otto anni dalla selezione al lancio. Queste missioni più piccole pesano meno di 1000 kg.

La missione dovrebbe essere lanciata insieme alla missione Ariel dell’ESA per lo studio degli esopianeti nel 2029. Le due missioni viaggeranno insieme verso L2, una posizione a 1,5 milioni di km “dietro” la Terra, guardando dalla posizione del Sole. Lì, Comet Interceptor aspetterà un obiettivo adatto. Una volta individuato e selezionato uno, la missione continuerà il suo viaggio.

Con i recenti progressi nei telescopi terrestri, le “nuove” comete vengono ora generalmente rilevate più di un anno prima del loro passaggio più vicino al Sole. Questo è ancora un preavviso troppo breve per pianificare, costruire e lanciare una missione spaziale dedicata ma è sufficiente affinché Comet Interceptor, pronta e in attesa, viaggi da L2 alla posizione della cometa.

Una missione innovativa con benefici nello spazio e sulla Terra

I tre elementi di volo – il veicolo spaziale principale e due sonde più piccole – che compongono Comet Interceptor saranno dotati ciascuno di diversi strumenti high-tech che ci aiuteranno a scoprire di più sulla natura dinamica di una cometa incontaminata. L’ESA guiderà lo sviluppo della navicella spaziale principale e di una delle sonde, entrambe dotate di strumenti unici costruiti principalmente dall’industria europea. L’altra sonda sarà sviluppata da JAXA.

Comet Interceptor ha obiettivi rivoluzionari per caratterizzare per la prima volta in assoluto la composizione della superficie, la forma e la struttura di una cometa incontaminata e studiare la composizione della sua chioma di gas e polvere. In alcuni casi, ciò richiederà il perfezionamento delle tecnologie esistenti, dando impulso alle industrie spaziali e ingegneristiche in molti Stati membri dell’ESA.

“Come con la maggior parte delle missioni dell’ESA, Comet Interceptor motiverà la collaborazione tra diverse aziende, istituti e Paesi e accelererà lo sviluppo di tecnologie innovative che potrebbero avere applicazioni completamente diverse in futuro”, afferma Nicola Rando, project manager di Comet Interceptor dell’ESA.

Comet Interceptor sta anche contribuendo agli sforzi di difesa planetaria dell’ESA. Conosciamo quasi 120 comete e più di 29.000 asteroidi che si avvicinano alla Terra nella loro orbita attorno al Sole. Studiando questi oggetti, non solo scopriremo i segreti del Sistema Solare, ma diventeremo anche più preparati per proteggere il nostro pianeta se e quando ne verrà scoperto uno in rotta di collisione con la Terra. Comet Interceptor si unisce a una flotta di missioni mondiali legate alla difesa planetaria, inclusa la missione Hera dell’ESA, coinvolta nel primo test di deflessione di asteroidi al mondo.

Nicola conclude: “dopo aver trascorso gli ultimi anni a ideare e sviluppare il concetto di Comet Interceptor, ora siamo pronti per portare la missione alla fase successiva, selezionando il prime contractor e poi avviando la fase di implementazione”.