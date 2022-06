Missione Hayabusa2: trovati amminoacidi nei campioni raccolti sull’asteroide Ryugu

MeteoWeb

Più di 20 tipi di amminoacidi sono stati rilevati nei campioni raccolti sull’asteroide Ruygu dalla sonda spaziale giapponese Hayabusa2, riportati sulla Terra alla fine del 2020: lo ha affermato oggi un funzionario giapponese.

Gli acidi scoperti sono sostanze molto importanti per gli esseri viventi e potrebbero contenere indizi per comprendere le origini della vita, ha affermato il portavoce del Ministero dell’Istruzione.

Nel dicembre 2020, una capsula che era stata trasportata in una missione di 6 anni da Hayabusa2 ha consegnato più di 5,4 grammi di materiale di superficie sulla Terra dall’asteroide Ryugu, situato a oltre 300 milioni di km di distanza.

La sonda aveva lo scopo di svelare i misteri dell’origine del Sistema Solare e della vita. Precedenti analisi dei campioni avevano suggerito la presenza di acqua e sostanza organica.

L’indagine sui campioni è stata avviata nel 2021 dalla Japan Aerospace Exploration Agency e da istituti di ricerca a livello nazionale, tra cui l’Università di Tokyo e l’Università di Hiroshima.

Gli amminoacidi sono sostanze che producono proteine ​​e sono indispensabili per la vita. Sebbene non sia noto come gli amminoacidi siano arrivati ​​​​sulla Terra primordiale, ma una teoria afferma che siano stati portati da meteoriti, in quanto rilevati in tali oggetti giunti sulla Terra.

Hayabusa2 ha consegnato i materiali sulla Terra senza che fossero esposti all’aria esterna, protetti anche da eventuali alterazioni derivanti dalla luce solare o dai raggi cosmici.

La scoperta degli amminoacidi ha dimostrato per la prima volta che esistono su un asteroide nello Spazio.

Hayabusa2 è stata lanciata nel 2014 e ha raggiunto la sua posizione stazionaria sopra Ryugu nel giugno 2018 dopo aver percorso 3,2 miliardi di km su un’orbita ellittica attorno al Sole per più di 3 anni. La sonda è atterrata sull’asteroide 2 volte l’anno successivo, raccogliendo i primi campioni del sottosuolo in assoluto da un asteroide.