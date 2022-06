Una molecola inducibile dall’esercizio fisico sopprime l’appetito

MeteoWeb

“L’esercizio fisico conferisce protezione contro l’obesità, il diabete di tipo 2 e altre malattie cardiometaboliche. Tuttavia, i meccanismi molecolari e cellulari che mediano i benefici metabolici dell’attività fisica rimangono poco chiari”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui è stato dimostrato che l’esercizio stimola la produzione di N-lattoil-fenilalanina (Lac-Phe), un metabolita che sopprime l’obesità.

“La biosintesi di Lac-Phe da lattato e fenilalanina avviene nelle cellule CNDP2+, inclusi macrofagi, monociti e altre cellule immunitarie ed epiteliali localizzate in diversi organi. Nei topi obesi indotti dalla dieta, gli aumenti farmacologici di Lac-Phe riducono il consumo di cibo senza influenzare il movimento o il dispendio energetico. La somministrazione cronica di Lac-Phe riduce l’adiposità e il peso corporeo e migliora l’omeostasi del glucosio. Al contrario, l’ablazione genetica della biosintesi di Lac-Phe nei topi aumenta il consumo di cibo e l’obesità dopo l’esercizio. Infine, grandi aumenti inducibili dall’esercizio nel Lac-Phe circolante si osservano anche negli esseri umani e nei cavalli da corsa, stabilendo questo metabolita come un effettore molecolare associato all’attività fisica attraverso molteplici modalità di attività e specie di mammiferi. Questi dati stabiliscono Lac-Phe come uno dei migliori metaboliti regolati dall’esercizio negli esseri umani. Distinte modalità di attività fisica negli esseri umani portano a diversi cambiamenti quantitativi nei livelli di Lac-Phe circolanti correlati alla concentrazione di lattato nel sangue”, scrivono i ricercatori.

“Le nostre analisi metabolomiche e la caratterizzazione funzionale di Lac-Phe forniscono diverse nuove informazioni sulle risposte molecolari all’attività fisica. La generazione di un metabolita di segnalazione (Lac-Phe) da un combustibile metabolico (lattato) stabilisce un accoppiamento funzionale e biochimico tra lo stato metabolico durante l’esercizio e la segnalazione endocrina di lunga durata. Il fatto che macrofagi e monociti, cellule immunitarie, cellule epiteliali e altri tipi di cellule CNDP2+ secernono Lac-Phe suggerisce che molti altri tipi di cellule oltre ai muscoli possono rispondere all’attività fisica”, concludono gli autori dello studio.