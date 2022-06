Montagna: turista disperso a Guardia Piemontese, ricerche in corso

MeteoWeb

Non si hanno notizie da ieri di un turista di Valgreghentino (Lecco), in vacanza ad Acquappesa Terme, nel Cosentino. Il 52enne, trekker allenato, è uscito nella mattinata di ieri con l’intento di raggiungere l’abitato di Guardia Piemontese attraverso un sentiero molto impegnativo, in una zona impervia e con molte pareti di roccia. L’uomo non risponde al cellulare.

Allertati dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza, sono intervenuti i tecnici della Stazione di Soccorso alpino Pollino e la squadra forra del Soccorso alpino e speleologico Calabria. Gli operatori sono giunti sul posto ed hanno avviato le ricerche su tutta la zona. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del fuoco.