MeteoWeb

Intervento del soccorso alpino sulla parete sud del Polluce, nel massiccio del Monte Rosa a 3.950 metri di quota: un alpinista originario dell’est Europa è caduto ferendosi a una gamba. A causa del maltempo in quota, l’elicottero non ha potuto ancora raggiungere l’uomo. Le squadre di soccorritori lo stanno raggiungendo via terra con un medico.