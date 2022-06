Trovato cadavere il custode dell’orso di San Romedio: potrebbe aver avuto un malore

MeteoWeb

Fausto Iob è stato trovato senza vita. La guardia forestale, 60enne, era conosciuto per essere stato il custode del famoso orso di San Romedio in Val di Non in provincia di Trento, ed è stato ritrovato oggi pomeriggio nelle acque del lago di Santa Giustina. Iob risultavo scomparso da venerdì. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: secondo le prime informazioni, pare che l’uomo stesse eseguendo dei lavori nei boschi vicino al lago. Tra le ipotesi c’è anche il malore improvviso.

Lo stesso bacino idrico in cui è stato trovato Iob, che si trova nei pressi di Cles, è il medesimo nel quale, da marzo dello scorso anno, si cerca anche Sara Pedri, la ginecologa scomparsa dopo una difficile situazione all’interno del reparto dell’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento.