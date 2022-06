Ucraina: Mosca colpirà l’Occidente se i missili USA colpiranno la Russia

MeteoWeb

Gli USA hanno detto che stanno inviando sistemi di razzi di artiglieria ad alta mobilità M142 in Ucraina, che raddoppieranno il raggio d’azione dell’artiglieria del suo esercito e gli consentirà di colpire obiettivi a 80km di distanza.

Uno dei più stretti alleati del Presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che Mosca potrebbe prendere di mira le città occidentali se l’Ucraina utilizzerà i sistemi missilistici forniti dagli Stati Uniti per effettuare attacchi sul territorio russo. “Se, Dio non voglia, queste armi vengono usate contro il territorio russo, le nostre forze armate non avranno altra scelta che colpire i centri decisionali. Ovviamente, è necessario capire che i centri decisionali finali in questo caso, sfortunatamente, non si trovano nel territorio di Kiev”, ha affermato in un’intervista ad Al Jazeera Dmitry Medvedev, ex Primo Ministro sotto Putin e vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo.

Funzionari russi hanno accusato la NATO di aver usato la guerra in Ucraina per condurre una guerra per procura contro la Russia. Medvedev ha anche avvertito che i combattimenti in Ucraina stavano spingendo il mondo pericolosamente vicino all’Armageddon nucleare, dicendo: “i Cavalieri dell’Apocalisse sono già in arrivo e ogni speranza ora è con il Signore Dio Onnipotente”.

La televisione di stato controllata dal Cremlino ha affermato in diverse occasioni che Mosca potrebbe lanciare missili nucleari contro i Paesi occidentali, inclusa la Gran Bretagna, se la guerra in Ucraina si rivolgesse contro la Russia.

La Casa Bianca ha dichiarato di aver accettato di fornire all’Ucraina i missili dopo aver ricevuto assicurazioni dal Presidente Zelensky che non sarebbero stati utilizzati per colpire obiettivi all’interno della Russia. Il Cremlino ha detto di non credere a Zelensky. “Gli Stati Uniti stanno direttamente e intenzionalmente aggiungendo benzina sul fuoco”, ha detto Dmitry Peskov, portavoce di Putin.