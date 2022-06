La madre lo dimentica in auto per 3 ore: bimbo di 5 anni muore per il caldo

MeteoWeb

Tragedia negli USA. Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato lasciato in macchina per ore dalla madre. Secondo quanto riporta la CNN, il piccolo è rimasto all’interno del veicolo fuori dalla casa della famiglia a Houston, in Texas, mentre le temperature superavano i +38°C.

La donna andava di fretta quando è tornata a casa con il bambino e la sorella di 8 anni. Mentre le due sono entrate in casa, lui è rimasto nell’auto parcheggiata sotto il sole, ancora allacciato al seggiolino. La donna si stava preparando per la festa di compleanno dell’altra figlia e solo due o tre ore dopo, si è resa conto di aver lasciato il piccolo in auto, ha spiegato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.

La donna pensava che suo figlio fosse in casa per tutto questo tempo, invece poi lo ha trovato privo di vita nell’auto. Secondo Gonzalez, la madre ha detto alla Polizia che il figlio sapeva come togliersi la cintura di sicurezza e scendere dall’auto, cosa che pensava avrebbe fatto. Lo sceriffo ha aggiunto, tuttavia, che l’auto è stata noleggiata e il bimbo potrebbe non aver avuto familiarità con il metodo di sblocco, il che potrebbe aver portato alla tragedia.

In media, 38 bambini di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno a causa di un colpo di calore dopo essere stati lasciati in un’auto, secondo il National Safety Council. La temperatura corporea dei piccoli aumenta molto più rapidamente rispetto agli adulti e possono iniziare a sentire un colpo di calore quando raggiunge i +40°C, mentre una temperatura corporea di +41,6°C può essere fatale, secondo la National Highway Traffic Safety Administration.