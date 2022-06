Sardegna, giovane uomo muore d’infarto dopo la puntura di un’ape

MeteoWeb

Un dramma improvviso e in parte inspiegabile. Un allevatore di Gairo, Marco Deiana, 32 anni, è morto ieri mattina nelle campagne di Tertenia per un infarto, subito dopo essere stato punto da un’ape. In base a quanto si legge sul quotidiano L’Unione Sarda, il giovane è riuscito a chiamare la fidanzata per dirle che stava male, ma quando sono arrivati ​​i soccorsi del 118 era già morto. Per i medici che lo hanno visitato e ne hanno accertato la morte, non è certo che sia stata la puntura dell’insetto a causare l’infarto e tantomeno lo choc anafilattico. I due eventi potrebbero essere stati semplicemente concomitanti. I funerali di Marco Deiana si sono svolti oggi a Gairo alle 18.