Dietrofront sull’obbligo di mascherina agli esami di terza media e maturità

Finalmente si è giunti ad una conclusione sull’obbligo o meno di indossare la mascherina agli esami di terza media e maturità, che negli ultimi giorni aveva fatto tanto discutere, considerando come ormai tale obbligo sia decaduto quasi ovunque. Come successo per le elezioni, non sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione ma il loro uso sarà raccomandato. È quanto emerso dall’incontro tra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Sarà, dunque, proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole.

La riunione tra i Ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All’incontro ha partecipato anche il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico.