Non si può mai sapere dove potrebbe essere in agguato un orso d’acqua

MeteoWeb

Queste bizzarre creature, la più grande delle quali cresce fino a 0,5 mm, sono molto più resistenti di quanto sembri. Possono vivere praticamente ovunque e possono resistere alle pressioni ambientali come poche altre forme di vita sulla Terra. Sono sopravvissuti a temperature fino a -272°C e fino a 151°C, per esempio, e pressioni circa sei volte maggiori di quelle registrate nelle fosse oceaniche più profonde della Terra. Anche i livelli di radiazioni che sarebbero fatali per l’uomo non sono un problema per i tardigradi.

Possono sopravvivere alla fame di nutrienti, ossigeno e acqua e sono stati persino inviati nello spazio, un’impresa che gli è valsa l’altro soprannome: “orsi spaziali“. I tardigradi sono così resistenti che i ricercatori stimano che siano in circolazione da oltre 60 milioni di anni.

I tardigradi rappresentano un grande gruppo di “microanimali” – molte specie diverse che condividono caratteristiche comuni come gambe tozze che terminano con artigli lunghi e ricurvi e corpi segmentati ricoperti da una sottile cuticola simile alla pelle. Tendono a vivere vicino a fonti d’acqua: alcuni sono acquatici e vivono in stagni o fiumi lenti, mentre altri vivono sulla terraferma, nascosti dalle goccioline d’acqua e dalla rugiada che si accumula sul muschio e sulle grandi piante. Sono anche noti per vivere sulla superficie di fango, detriti e vegetazione sommersa , il che significa che potrebbero essere in agguato nelle vicinanze, se ti capita di vivere nel territorio degli orsi acquatici.

In Australia, la maggior parte degli avvistamenti registrati di tardigradi sono stati intorno alla costa sud-orientale, tuttavia si pensa che abitino la maggior parte del paese. Riuscendo a raggiungere i territori dei tardigradi conosciuti, come il Mount Buffalo National Park a Victoria e le Blue Mountains e il Monte Kosciuszko nel New South Wales, vale la pena raccogliere un campione da portare a casa e studiare.

Un fattore chiave che rende la raccolta dei tardigradi molto più semplice è che queste incredibili creature possono eseguire la criptobiosi, uno stato che consente loro di resistere all’essiccazione (essiccazione) per lunghi periodi. Le scimmie marine (un tipo di artemia salina), che svolgono anche la criptobiosi, sono famose per la loro capacità di rianimarsi da uno stato di essiccazione. Ciò significa che puoi raccogliere un campione che trasporta un orso d’acqua, inserirlo in un sacchetto di carta e rianimarlo quando arrivi a casa, senza preoccuparti di doverlo mantenere umido.

Se i tardigradi non fossero abbastanza strani, ecco un altro fatto interessante: la maggior parte di loro sono femmine. Alcuni generi non hanno nemmeno maschi: le femmine sono in grado di clonarsi senza fecondazione. Quando si tratta di resilienza, gli orsi d’acqua mostrano che anche le piccole cose possono essere super forti.