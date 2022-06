Odissea sull’A18 Messina-Catania: migliaia bloccati per oltre 3 ore sotto il sole dopo un incidente | FOTO

MeteoWeb

E’ stata una giornata di caos in Sicilia a causa di un incidente stradale sull’A18 Messina-Catania. L’incidente, non particolarmente grave, ha coinvolto un mezzo pesante che ha sbandato in galleria ed è rimasto bloccato in un tratto con lavori in corso in cui nella stessa carreggiata c’è il doppio senso di marcia. Proprio questa circostanza ha aggravato enormemente le conseguenze dell’incidente sulla viabilità: l’autostrada è stata chiusa per oltre due ore, paralizzando la viabilità secondaria, ma intanto migliaia di automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati a lungo, alcuni persino più di tre ore, nel primo pomeriggio sotto il sole rovente di questa calda fine di Giugno.