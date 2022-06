Oggi nuovo lancio di Blue Origin: 6 turisti nello Spazio a bordo di New Shepard

MeteoWeb

Blue Origin oggi lancerà altre 6 persone verso l’ultima frontiera. Il veicolo suborbitale New Shepard decollerà alle 9:00 ora locale (13 UTC, 15 ora italiana) dal sito di lancio della compagnia nel Texas occidentale, a circa 40 km dalla città di Van Horn. In calce il webcast di Blue Origin, che inizierà alle 14 ora italiana.

New Shepard è composto da un razzo e una capsula, entrambi riutilizzabili. Il razzo ridiscende per un atterraggio verticale e motorizzato, proprio come fanno i razzi orbitali Falcon 9 di SpaceX, e la capsula effettua atterraggi per mezzo di paracadute. Ogni missione di New Shepard dura circa 11 minuti dal decollo all’atterraggio della capsula (il razzo atterra pochi minuti prima della capsula). I passeggeri a bordo del veicolo automatizzato sperimentano alcuni minuti di assenza di gravità e vedono la Terra contro l’oscurità dello Spazio.

Il volo odierno sarà il 21° in assoluto per New Shepard (da qui il nome della missione, NS-21), ma sarà solo il 5° volo a trasportare persone, dopo le missioni suborbitali con equipaggio avvenute a luglio, ottobre e dicembre del 2021 e il 31 marzo di quest’anno.

Uno dei membri dell’equipaggio dell’NS-21 è Katya Echazarreta, 26 anni, una divulgatrice scientifica che diventerà la prima donna nata in Messico a raggiungere lo Spazio e la più giovane donna americana a farlo. Un altro è Evan Dick, un ingegnere che volerà per la seconda volta (ha fatto parte dell’equipaggio NS-19, lanciato a dicembre).

Il posto di Echazarreta è sponsorizzato da Space for Humanity, che mira ad espandere l’accesso allo Spazio. Il compagno di equipaggio Victor Correa Hespanha è stato sovvenzionato dalla Crypto Space Agency. Gli altri 4 passeggeri hanno pagato il viaggio di tasca propria. Non è chiaro quanto abbiano speso: Blue Origin non ha rivelato il prezzo del biglietto. Per rendere l’idea, la concorrente Virgin Galactic attualmente addebita 450mila dollari per un posto a bordo del suo aereo spaziale suborbitale VSS Unity, che al momento non è operativo.

Inizialmente NS-21 doveva essere lanciato il 20 maggio, ma Blue Origin ha posticipato il decollo dopo aver scoperto un potenziale problema con uno dei sistemi di backup di New Shepard. La società non ha fornito ulteriori dettagli in merito.