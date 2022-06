Anche l’Olanda allenta le restrizioni sul carbone per ridurre il consumo di gas russo

MeteoWeb

I Paesi Bassi limitano la produzione al solo 35% della capacità delle centrali a carbone per limitare le emissioni che secondo alcuni esperti dovrebbero essere revocate per risparmiare gas poiché la Russia ha tagliato le esportazioni in Europa. Il ministero dell’Economia tedesco aveva annunciato domenica una mossa simile per revocare i limiti alla produzione di energia da carbone.

I Paesi Bassi prevedono di eliminare gradualmente le quattro centrali elettriche a carbone rimaste entro il 2030 nel tentativo di ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. Per decenni gli olandesi hanno fatto affidamento su forniture a basso costo di gas naturale dal massiccio giacimento di Groningen, che è stato utilizzato per generare elettricità, industria elettrica e riscaldare milioni di famiglie. Ma a causa dei terremoti causati dall’estrazione, la produzione a Groningen è stata rapidamente ridotta e dovrebbe essere completamente sanata nel 2023.

La guerra in Ucraina ha costretto diversi paesi europei a cercare fonti di energia alternative al petrolio e al gas russi. I Paesi Bassi, che hanno importato fino al 15% del loro gas dalla Russia, stanno acquistando GNL e cercano altre fonti, ma quest’inverno devono ancora affrontare un possibile stoccaggio. “Sono sempre più preoccupato che tutti gli impianti di stoccaggio del gas in Europa possano essere riempiti“, ha detto Rob Jetten, Ministro del clima e dell’energia dei Paesi Bassi in una conferenza del partito lo scorso fine settimana, come ha riferito il quotidiano Telegraaf.