Covid, l’Istituto Superiore di Sanità: “aumentano casi varianti BA.4 e BA.5, non sono più pericolose”

Nel corso dell’ultima settimana in Italia il numero di casi di Covid risulta in crescita mentre ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi si confermano in diminuzione. In aumento, rispetto alla precedente settimana, anche la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (2,5%). E’ quanto emerge dal Report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui tuttavia “attualmente, non c’è evidenza che le infezioni causate dalle varianti BA.4 e BA.5 siano associate ad un’aumentata gravità delle manifestazioni cliniche rispetto a quelle causate da BA.1 e BA.2“.