Ondata di caldo anche in Austria: +35°C a Vienna, negozi chiusi e cavalli nelle scuderie

L’ondata di caldo che dal Nord Africa sta investendo parte dell’Europa, determinando temperature roventi in Italia, non risparmia nemmeno l’Austria. In Carinzia, la colonnina di mercurio ha superato i +36°C. A Vienna, che registra +35°C, si registrano le prime chiusure di negozi. “Oggi chiuso per caldo”, si legge sull’avviso di un salone di bellezza sulla Vorgartenstrasse nel secondo distretto della capitale.

I +35°C registrati alla stazione di rilevamento di Operngasse, vicolo dell’Opera, in pieno centro hanno costretto i ‘Fiaker’, ossia i conducenti delle carrozze trainate da cavalli, a rientrare nelle loro scuderie. I ‘Fiaker’ indossano abbigliamento tipico e la bombetta e durante i tour turistici, raccontano ai clienti simpatici aneddoti. Ma ora il caldo li ha costretti a rinunciare ai tour per la città.