Ondata di caldo negli USA: +48°C nella Valle della Morte, record in tante città

Questa settimana le temperature sono aumentate per gran parte degli Stati Uniti sudoccidentali, mettendo a rischio i record di temperatura massima giornaliera, in particolare nella Valle della Morte in California, dove le temperature sono salite sopra i +48°C.

Questa settimana sugli stati sudoccidentali si è sviluppato un rigonfiamento verso nord nella corrente a getto, consentendo ad aria calda, più tipica di metà estate, di diffondersi nell’area. Questa spinta di aria calda fuori stagione ha portato un super caldo, con alcune città che hanno registrato le temperature più alte dell’anno finora.

Mercoledì 8 giugno, Phoenix ha registrato i suoi primi +43,3°C dell’anno. La città in genere raggiunge questa soglia per la prima volta intorno al 13 giugno.

Anche Las Vegas ha registrato la sua temperatura più alta dell’anno finora per il secondo giorno consecutivo quando la colonnina di mercurio è salita fino a +42,8°C ieri, venerdì 10 giugno, battendo il record giornaliero di +42,2°C stabilito nel 1996. All’inizio di giugno, le temperature massime a Las Vegas di solito raggiungono i +35-36°C.

Questa ondata di caldo continuerà anche nel weekend. La giornata peggiore sarà quella di oggi mentre il caldo inizierà lentamente ad attenuarsi domani, domenica 12 giugno. Grandi parti della California, dell’Arizona e del Nevada meridionale rimarranno sotto allerta per il caldo eccessivo almeno fino a sabato sera.

Anche se il caldo inizierà a diminuire per gran parte dell’area entro la fine della settimana, alcune città, come Phoenix, continueranno a sfidare i record giornalieri di temperatura. Il calore aumenterà ancora di più per parti dei deserti della California. La Valle della Morte, ampiamente conosciuta come uno dei luoghi più caldi del pianeta, potrebbe raggiungere i +50°C oggi, il che batterebbe il record giornaliero di +49,4°C, secondo il National Park Service. Ieri, venerdì 10 giugno, la colonnina di mercurio ha raggiunto i +48,3°C, non sufficienti a superare il record giornaliero di +48,9°C.

Il record di tutti i tempi nella Valle della Morte è +56,7°C, stabilito il 10 luglio 1913: questa stazione meteorologica detiene il record ufficiale per il luogo più caldo della Terra. In genere, la Death Valley ha una temperatura media intorno ai +43°C in questo periodo dell’anno e raggiunge la sua temperatura massima media di +48°C verso metà luglio, il che sottolinea quanto sarebbe eccezionale una temperatura di +50°C ad inizio di giugno.

I residenti in tutto il Sud-Ovest degli USA dovranno sopportare il caldo eccessivo solo per pochi giorni ancora poiché è previsto un importante cambiamento all’inizio della prossima settimana. Uno spostamento verso sud della corrente a getto consentirà all’aria più fresca di affondare più a sud dagli Stati Uniti nord-occidentali in parti del Sud-Ovest. Entro martedì 14 giugno, le temperature scenderanno sotto la media in alcune parti della California settentrionale, del Nevada e dello Utah