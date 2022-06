Super ondata di caldo in arrivo negli USA: Phoenix verso i +46°C, tanti record a rischio

MeteoWeb

Una super ondata di caldo colpirà il Sud-Ovest degli Stati Uniti nel weekend del 10-12 giugno. I meteorologi di AccuWeather affermano che potrebbero essere stabilite decine di nuovi record giornalieri quando le temperature saliranno ai livelli più alti fino a questo punto del 2022, come a Phoenix, che potrebbe vedere la colonnina di mercurio salire oltre i +46°C.

Le allerte per il caldo eccessivo sono state estese oggi dalla California sud-orientale al Nevada meridionale e all’Arizona centrale prima che il caldo inizi a fare sul serio. Las Vegas, Phoenix e Palm Springs, in California, sono state incluse in queste allerte. Le temperature a Phoenix hanno raggiunto i +41,7°C nel pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno. È probabile che il caldo raggiunga il picco nella maggior parte delle aree venerdì 10 e sabato 11 giugno.

Questa ondata di cado arriverà in risposta a una curvatura verso nord nella corrente a getto, che consentirà all’aria calda di fluire da sud. Allo stesso tempo, questa configurazione della corrente a getto porterà tanta umidità nel Pacifico nord-occidentale e nel sud-ovest del Canada, con rischio di inondazioni nel weekend.

Con questa particolare ondata di caldo, i meteorologi si aspettano che siano a rischio decine di record di temperatura massima giornaliera, compresi quelli che risalgono ai primi anni del 1900.

Si prevede che Phoenix avrà il suo primo giorno dell’anno con +43°C entro la fine della settimana. La Valle del Sole potrebbe vivere tre giorni consecutivi da venerdì 10 a domenica 12 con massime quasi da record sui +46°C. La massima di sabato 11 nel centro di Phoenix potrebbe avvicinarsi o superare il record giornaliero di +45,6°C che risale al 1918.

Nella città in alta quota di Flagstaff, in Arizona, dove le massime prima della metà di giugno sono di +24-26°C, il record del 10 giugno di +30,6°C, che resiste da 112 anni, potrebbe essere in pericolo.

La Valle della Morte, in California, sede della temperatura più alta mai registrata sulla Terra, dovrebbe avvicinarsi ai +49°C entro il weekend, secondo le previsioni di AccuWeather, sfidando il record di +49,4°C stabilito nel 1921.

E il caldo estremo si diffonderà anche verso nord. Luoghi come Reno (Nevada), Sacramento e Fresno (California), Salt Lake City (Utah) e Albuquerque (New Mexico) sono altre aree metropolitane in cui questa ondata di caldo potrebbe lasciare il segno nei libri della storia meteorologica.