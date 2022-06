Allerta ondata di calore in Campania: l’avviso della Protezione Civile

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania comunica che dalle 8 di domani, venerdì 03 giugno 2022, e per una durata di circa 72 ore (fino alle 8 di lunedì prossimo) potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio moderato ed elevato. In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5/7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60/70% e in condizioni di scarsa ventilazione.