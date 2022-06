Tragedia sull’Ortles: giovane precipita per centinaia di metri e muore

MeteoWeb

Tragico incidente sull’Ortles (3.905 m s.l.m.) nella mattinata di oggi in Trentino Alto Adige. Un 23enne trentino e’ precipitato per centinaia di metri: il giovane e’ morto sul colpo. Stando alle prime informazioni l’incidente si sarebbe verificato nel canale Minnigerode. L’allarme e’ stato dato dal compagno del giovane, con cui si trovava in quota, alle ore 10.30. Sono intervenuti il Soccorso Alpino di Solda e l’elicottero di emergenza Pelikan 1. La salma e’ stata trasportata a Solda.