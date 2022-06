Osservazione della Terra: il satellite SARah-1 costruito da Airbus è pronto per il lancio

MeteoWeb

Il satellite per l’osservazione della Terra “SARah-1“, costruito da Airbus per OHB System AG, è stato trasportato da Friedrichshafen, in Germania, a Vandenberg, in California, dove verrà ora preparato per il lancio, nel giugno 2022, e le successive operazioni orbitali condotte da Airbus.

SARah è un nuovo sistema di ricognizione operativa composto da diversi satelliti e da un segmento terrestre, sviluppato per la Bundeswehr, l’esercito tedesco. Sostituisce il sistema SAR-Lupe attualmente in servizio e offre capacità e prestazioni nettamente superiori.

La responsabilità generale dell’intero sistema SARah è di OHB System AG, Brema, capocommessa dell’Ufficio federale per l’equipaggiamento, l’informatica e il supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw). Airbus è il principale subappaltatore. L’architettura dell’intero sistema SARah consiste in un segmento spaziale con tre satelliti radar (due di OHB, uno di Airbus) e un segmento terrestre collegato a due stazioni di terra.

Il sito Airbus Defence and Space di Friedrichshafen ha sviluppato il satellite con la più recente tecnologia radar ad altissima risoluzione, oltre ad aver sviluppato congiuntamente il segmento di terra per operare il proprio satellite. L’azienda è anche responsabile del lancio del razzo, della calibrazione e della convalida di questo satellite radar, con consegna finale in orbita.

Lo strumento radar sviluppato e costruito da Airbus è dotato di una sofisticata antenna attiva phased array e rappresenta un’ ulteriore evoluzione dei satelliti per l’osservazione della Terra Terra TerraSAR, TanDEM-X e PAZ, costruiti da Airbus e già operativi con successo in orbita. Questa tecnologia offre i vantaggi di un puntamento molto veloce e di una modellazione molto flessibile del fascio dell’antenna per fornire immagini in tempi record.

In generale, i satelliti radar con tecnologia d’antenna sia passiva che attiva consentono di osservare la superficie terrestre indipendentemente dall’ora del giorno o dalle condizioni meteorologiche.

Il satellite, costruito da Airbus, pesa circa quattro tonnellate e sarà lanciato dalla base californiana di Vandenberg, negli Stati Uniti.

Il lancio e la messa in servizio (LEOP) del satellite saranno supervisionati dal centro di controllo di Airbus di Friedrichshafen. Le successive operazioni di calibrazione, convalida e funzionamento saranno effettuate dal centro di controllo della Bundeswehr.