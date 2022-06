Partnership ESA-NASA sulla scienza dei sistemi terrestri

MeteoWeb

In occasione del Consiglio dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA firmeranno un accordo quadro per una partnership strategica sulla scienza dei sistemi terrestri, nonché un memorandum di intesa sulla missione lunare Pathfinder. Lo ha reso noto l’ESA, annunciando che su invito del Direttore Generale Josef Aschbacher, l’amministratore della NASA Bill Nelson sarà ospite presso gli stabilimenti Estec dell’ESA, nei Paesi Bassi, per partecipare al Consiglio dell’ESA.

L’Agenzia Spaziale Europea aggiunge che a seguire – il 15 giugno dalle ore 12:40 alle ore 13:15 CEST – verrà presentato alla stampa un riepilogo dell’attuale dibattito e della cooperazione in corso tra l’ESA e la NASA. Al momento, le due agenzie stanno collaborando su più fronti, dalla scienza con il James Webb Space Telescope fino all’osservazione della Terra, passando per l’esplorazione con i progetti Mars Sample Return, Artemis e ISS.