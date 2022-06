Il rover Perseverance inizia la ricerca chiave della vita su Marte

MeteoWeb

Oltre quindici mesi dopo l’atterraggio nel cratere Jezero su Marte, il rover Perseverance della NASA ha finalmente iniziato la sua caccia alla vita antica sul Pianeta Rosso. Il 28 maggio, Perseverance ha frantumato una zona circolare larga 5 centimetri in una roccia alla base di quello che un tempo era un delta del fiume nel cratere (foto in alto). Questo delta si è formato miliardi di anni fa, quando un fiume scomparso da tempo ha depositato strati di sedimenti a Jezero, ed è il motivo principale per cui la NASA ha inviato il rover nel cratere. Sulla Terra, i sedimenti fluviali di solito abbondano di vita.

Le immagini del punto appena frantumato mostrano piccoli granelli di sedimento, che gli scienziati sperano contengano tracce chimiche o altre tracce di vita. Il rover trascorrerà i prossimi mesi esplorando il delta di Jezero, mentre gli scienziati della missione decideranno dove vogliono perforare ed estrarre campioni di roccia. La NASA e l’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno in programma di recuperare quei campioni e riportarli sulla Terra per studiarli, non prima del 2033, nel primo ritorno in assoluto di un campione da Marte sul nostro pianeta.

Perseverance è sbarcato nel febbraio 2021, a diversi chilometri dal bordo del delta. Ha trascorso molti dei suoi primi mesi ad esplorare il fondo del cratere, che inaspettatamente è fatto di rocce ignee, un tipo che si forma quando i materiali fusi si raffreddano. Ma molti ricercatori hanno desiderato che Perseverance raggiungesse il delta, i cui sedimenti hanno le migliori possibilità di ospitare prove della vita marziana.

Il rover è finalmente arrivato alla base del delta ad aprile. Presto ha individuato rocce grigie a strati sottili chiamate mudstones, che avrebbero potuto formarsi da sedimenti depositati da un lago o un fiume lento. Ha anche trovato arenarie a grana grossa, che potrebbero essersi formate in un fiume che scorre veloce. Questi tipi di rocce sono target eccellenti per lo studio di una varietà di ambienti marziani in cui la vita avrebbe potuto fiorire, ha detto il 17 maggio Katie Stack Morgan, vice scienziata del progetto di Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena, in California.

Gli ingegneri della missione hanno poi allontanato Perseverance da questa regione, chiamata Enchanted Lake, e lo hanno indirizzato verso un’altra area nota come Hawksbill Gap, dove attualmente sta lavorando. La zona appena abrasa è stata realizzata in un’arenaria in uno degli strati rocciosi più bassi del delta, il che significa che è una delle rocce più antiche formate dall’antico fiume di Jezero e quindi un luogo eccellente per cercare segni di vita antica.

Il delta sorge circa 40 metri sopra il fondo del cratere. Gli scienziati del rover hanno in programma di inviare Perseverance sulla parte anteriore del delta e poi di nuovo giù, valutando dove e come prelevare i campioni. Durante la salita, esplorerà le rocce, inclusa l’abrasione di più zone per vedere gli interni rocciosi. Durante la discesa, perforerà e raccoglierà campioni di quelli più interessanti. Gli scienziati della missione stanno valutando quali rocce il rover dovrebbe campionare.

Perseverance contiene 43 tubi per campioni: la NASA e l’ESA stanno pianificando di riportare sulla Terra circa 30 tubi pieni. Gli scienziati della missione stanno già valutando dove depositare la prima serie di campioni da recuperare per una futura navicella spaziale. Quando il rover tornerà giù, potrebbe lasciare dei tubi alla base del delta, in una vasta regione pianeggiante tra Enchanted Lake e Hawksbill Gap. I pianificatori della missione non si aspettavano di depositare campioni così presto, ma la posizione è eccellente: piatta e con poche rocce che potrebbero intralciare una futura navicella spaziale per il ritorno dei campioni.

La NASA prevede di organizzare un incontro per scienziati planetari a settembre, per valutare se il prelievo che ha finora è “scientificamente abbastanza degno“. Questa è una domanda chiave considerato tutto il tempo e il denaro necessari per riportare i tubi a Terra. La NASA vuole che la comunità più ampia valuti il ​​punto di vista del team della missione secondo cui “abbiamo assemblato il deposito di valore più alto che riteniamo che questo sito abbia a nostra disposizione“, afferma Kenneth Farley, scienziato del progetto della missione e geochimico presso il California Institute of Technology di Pasadena.

Una missione produttiva

La NASA e l’ESA stanno lavorando a un piano da 5 miliardi di dollari per inviare due lander su Marte, trasportando un rover che raccoglierebbe i campioni e un razzo che li manderebbe nell’orbita di Marte, oltre a un veicolo spaziale che li tirerebbe fuori orbita e li riporterebbe sulla Terra. I primi lanci avrebbero dovuto avvenire nel 2026, ma quella linea temporale è stata modificata a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’ESA ha interrotto ogni cooperazione con l’agenzia spaziale russa durante la guerra. Le tensioni hanno fatto naufragare la missione di un rover russo-europeo su Marte e ora la NASA e l’ESA stanno ridisegnando i loro piani di atterraggio sul Pianeta Rosso. Hanno un po’ di tempo a disposizione in quanto i tubi di campionamento di Perseverance sono progettati per durare per decenni in condizioni marziane.

Oltre a prelevare campioni di roccia, Perseverance ha fatto altre scoperte a Jezero, tra cui il modo in cui i diavoli di polvere sollevano grandi quantità di polvere nell’aria e come la velocità del suono fluttua nell’atmosfera ricca di anidride carbonica di Marte. Il rover ha finora percorso più di 11 chilometri e ha stabilito un record di distanza extraterrestre coprendo 5 chilometri in 30 giorni marziani, a marzo e aprile.

Il compagno di Perseverance, il piccolo elicottero Ingenuity, è stato determinante in alcuni dei successi del rover, ma il suo tempo su Marte potrebbe volgere presto al termine. Originariamente progettato per effettuare solo 5 voli, ha superato le aspettative completandone 28. Dal suo punto di osservazione privilegiato nei cieli, ha aiutato a scovare le migliori rotte per Perseverance e ha esaminato l’area pianeggiante alla base del delta dove potrebbero atterrare missioni future. All’inizio di maggio, tuttavia, Ingenuity ha perso la comunicazione con il rover quando la polvere nell’atmosfera ha bloccato la luce solare, di cui l’elicottero ha bisogno per caricare i suoi pannelli solari e la batteria. Il velivolo sta ora affrontando cieli polverosi e temperature più fredde con il calare dell’inverno marziano e alla fine potrebbe avere problemi a volare. “Qualunque cosa accada”, dice Farley, “Ingenuity ha avuto successo”.