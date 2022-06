Malfunzionamento durante il lancio: persi 2 satelliti della NASA per il monitoraggio degli uragani

MeteoWeb

Un razzo Astra che trasportava due piccoli satelliti della NASA per il monitoraggio degli uragani non è riuscito a raggiungere l’orbita, dopo un grave malfunzionamento avvenuto poco dopo il decollo nella giornata di ieri. Il razzo Astra, chiamato Launch Vehicle 0010 (LV0010), ha subito un’avaria al secondo stadio dopo essere decollato da un pad presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 13:43 ora locale (17:43 UTC, le 19:43 in Italia). Due cubesat della NASA (parte di una flotta di 6 satelliti per monitorare gli uragani nell’ambito di una missione da 30 milioni di dollari) sono andati perduti.

“Avevamo un volo nominale del primo stadio; tuttavia, il motore dello stadio superiore si è spento presto e non abbiamo portato i nostri payload in orbita,” ha affermato Amanda Durk Frye di Astra.

“Maggiori informazioni verranno fornite dopo aver completato una revisione completa dei dati,” ha spiegato l’azienda. Il tentativo di lancio di domenica era inizialmente previsto per le 12 ora locale (16 UTC), ma è stato posticipato a causa della presenza di una barca nella zona di lancio e da un problema di rifornimento.

La missione LV0010 di Astra doveva trasportare i primi satelliti della missione Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats (TROPICS) della NASA. È stata la prima delle tre missioni TROPICS pianificate quest’anno da Astra, ciascuna delle quali trasportava due cubesat della NASA delle dimensioni di una pagnotta, per completare la costellazione di osservazione degli uragani. L’accordo TROPICS in tre missioni di Astra con la NASA vale un totale di 7,95 milioni di dollari per l’azienda.

“TROPICS ci fornirà vedute molto frequenti dei cicloni tropicali, fornendo informazioni sulla loro formazione, intensificazione e interazioni con il loro ambiente e fornendo dati critici per il monitoraggio e la previsione delle tempeste,” aveva affermato prima del lancio Scott Braun, meteorologo e ricercatore presso il Goddard Space Flight Center della NASA.

Utilizzando tre coppie di satelliti TROPICS, ciascuno in un’orbita diversa, la NASA sperava di monitorare uragani e tempeste tropicali ogni ora. Non è chiaro se l’agenzia possa ancora farlo con soli 4 satelliti, o se i 2 persi nel fallimento del lancio di ieri verranno sostituiti.

Quello di domenica è il secondo incidente di quest’anno per Astra. A febbraio, la società con sede in California non è riuscita a lanciare 4 cubesat della NASA come parte della missione ELaNa 41, un volo che ha segnato il primo tentativo di Astra di lanciare payload per un cliente. Il problema ha riguardato la carenatura del payload del razzo, ed Astra ha poi trovato una soluzione per evitare che si ripeta. L’azienda ha raggiunto con successo l’orbita con i payload un mese dopo, quando il razzo LV0009 è decollato da una piattaforma del Pacific Spaceport Complex sull’isola di Kodiak in Alaska, dove la compagnia aveva lanciato 4 precedenti voli di prova. Il primo lancio orbitale di successo della compagnia è avvenuto su uno di quei voli di prova nel novembre 2021.