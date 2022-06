Catturato il pesce d’acqua dolce più grande del mondo | FOTO

MeteoWeb

E’ stato catturato il più grande pesce d’acqua dolce mai visto al mondo nel fiume Mekong, in Cambogia: si tratta di una razza gigante, catturata il 13 giugno scorso, che misurava quasi 4 metri dal muso alla coda e pesava poco meno di 300 kg, secondo quanto dichiarato da Wonders of the Mekong, un progetto di ricerca congiunto cambogiano-statunitense. Il record precedente apparteneva ad un altro pesce d’acqua dolce, un pesce gatto gigante del Mekong da 293 kg, scoperto in Thailandia nel 2005.

La razza è stata catturata da un pescatore a Sud di Stung Treng, nel Nord/Est della Cambogia, che ha poi informato gli scienziati del progetto Wonders of the Mekong. “Quando vedi un pesce di queste dimensioni, specialmente in acqua dolce, è difficile da metabolizzare, quindi penso che tutto il nostro team sia rimasto sbalordito,” ha detto il leader di Wonders of Mekong Zeb Hogan. “Il fatto che il pesce possa diventare così grande è un segno di speranza per il fiume Mekong“, ha continuato Hogan, evidenziando che il corso d’acqua deve affrontare molte sfide ambientali.

I residenti locali hanno soprannominato la razza “Boramy”, o “Luna Piena”, per la sua forma rotonda e perché la Luna era all’orizzonte quando è stata rimessa in libertà il 14 giugno.