Peste suina: nuovo caso di positività nell’alessandrino, 145 casi tra Piemonte e Lombardia

Un nuovo caso di peste suina africana è stato accertato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. La nuova positività è stata riscontrata in Piemonte, in provincia di Alessandria, a Cassinelle, ed è il terzo caso da quando è iniziata l’emergenza. Il totale dei positivi sale, dunque, a 145, di cui 91 in Piemonte e 54 in Liguria.