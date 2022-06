Petrolio, negli USA cresce il refracking: la nuova tecnologia per estrarre greggio a basso costo

MeteoWeb

La crisi energetica dovuta alla situazione geopolitica mondiale e alla scelta dell’occidente di affrancarsi dalla Russia di Putin (dopo averci stretto accordi sempre più stringenti e vincolanti negli ultimi venti anni), ha portato i produttori di petrolio statunitensi a riutilizzare pozzi esistenti per aumentare la produzione: al momento è l’unica soluzione per avere materia prima a basso prezzo. La tecnica del “refracking“, infatti, ha il vantaggio di costare una frazione del costo di investimento necessario per scavare un nuovo pozzo.

Il “refracking” consiste nell’estrazione di petrolio da pozzi di fracking già utilizzati, ma ancora non del tutto prosciugati e in grado di garantire una resa interessante. Ciò può garantire un rapido aumento della produzione in un periodo in cui la Casa Bianca, con un’inversione di 180 gradi, chiede ora in ginocchio ai produttori di petrolio di aumentare l’estrazione per contenere la fiammata dei prezzi.

Alcuni produttori già in passato si sono dilettati in passato nella rifratturazione dei pozzi, ma oggi questa tecnica sta ottenendo un’adozione più ampia grazie alle innovazioni tecnologiche che consentono di recuperare buone quantità di greggio dai giacimenti prima abbandonati. La carenza di acciaio, diesel, sabbia da fracking e tecnici specializzati ha raddoppiato i costi di estrazione dei giacimenti petroliferi da gennaio, rendendo questo metodo ancora più attraente. Il refracking, infatti, oggi ha rispetto al fracking un costo inferiore del 40%. I giacimenti più importanti in cui questa tecnica è sempre più diffusa sono quelli del Nord Dakota, ma anche nel Texas l’aumento è stato considerevole. In tutto il Paese, nelle ultime settimane c’è stato un vero e proprio boom di richieste di informazioni e strumentazioni alle aziende che forniscono le nuove tecnologie utili a recuperare ingenti quantità di greggio dai pozzi in precedenza abbandonati.