Cinque pianeti visibili ad occhio nudo sono allineati, non accadeva dal 2004

Una rara sfilata di pianeti è protagonista del cielo questo mese: tutti e 5 i pianeti visibili ad occhio nudo si allineeranno nel loro corretto ordine orbitale dal Sole. Da sinistra a destra, prima dell’alba, potremo ammirare Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, tutti in fila. Mercurio sarà molto vicino all’orizzonte all’inizio del mese, ma diventerà più facile da individuare con il passare dei giorni.

Il corteo di pianeti coprirà 91 gradi del cielo in questi primi giorni del mese, secondo Sky&Telescope: “Trovate un posto con una visuale libera in basso verso Est per massimizzare le possibilità di osservare Mercurio“. “Avrete meno di mezz’ora tra il momento in cui Mercurio appare per la prima volta sopra l’orizzonte e quando essenzialmente si perde nel bagliore del Sole nascente,” ha spiegato Sky&Telescope.

I pianeti brilleranno in fila perché viaggiano tutti sul piano del Sistema Solare, noto come eclittica: ovviamente la vicinanza è solo prospettica, non saranno così vicini l’uno all’altro come sembrano. Ciascuno di questi mondi è a milioni di km di distanza l’uno dall’altro. Tuttavia, lo spettacolo è imperdibile: l’ultima volta che abbiamo visto questi 5 pianeti in una tale configurazione è stato nel 2004, ha evidenziato Sky&Telescope.

La migliore opportunità per vedere lo spettacolo potrebbe arrivare il 24 giugno. Mercurio dovrebbe sorgere circa un’ora prima del Sole. Inoltre, la Luna crescente sarà tra Venere e Marte, “fungendo come rappresentante della Terra“. I pianeti saranno un po’ più distanziati a fine mese, con un raggio massimo tra Mercurio e Saturno di 107 gradi (il pugno chiuso tenuto a distanza di un braccio copre circa 10 gradi di cielo).

Le occasioni per vedere la sfilata di pianeti non mancheranno, dato che tutti e 5 dovrebbero essere visibili per gran parte di giugno.