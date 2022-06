Forti piogge nel Sud della Cina: gravi inondazioni nel bacino del fiume delle Perle

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito negli ultimi giorni il Sud della Cina, innescando gravi inondazioni nel bacino del fiume delle Perle: lo ha reso noto il Ministero delle Risorse Idriche, che ha innalzato la risposta di emergenza per il controllo delle inondazioni dal livello IV al livello III, in modo da rafforzare il lavoro di prevenzione delle inondazioni. Secondo le autorità, le piogge che hanno colpito il bacino del fiume delle Perle hanno portato all’innalzamento del livello dell’acqua dei fiumi principali, tra cui Xijiang, Beijiang e Hanjiang. Al lavoro gruppi di lavoro inviati dal Ministero impegnati in attività di prevenzione e controllo delle inondazioni nella provincia meridionale cinese del Guangdong e nella regione autonoma del Guangxi Zhuang.