Piogge torrenziali in Costa d’Avorio: vittime a causa di una frana | FOTO

Piogge torrenziali hanno provocato una frana nella citta’ di Abidjan, in Costa d’Avorio: nella frana, 6 persone (4 adulti e 2 bambini) hanno perso la vita, mentre altre due persone ferite sono state ricoverate in ospedale, hanno affermato i Vigili del Fuoco con una nota pubblicata sui social media (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le frane durante la stagione delle piogge sono un rischio noto ad Abidjan, abitata da cinque milioni di persone e in rapida crescita. All’inizio di questo mese, le autorita’ hanno avviato un’operazione per distruggere le baracche costruite in aree vulnerabili. Le persone costrette a lasciare le loro abitazioni nell’ambito di questo programma sono state temporaneamente ricollocate, come affermato dal governo. “Mossikro e’ stata identificata come una zona a rischio, e da marzo e aprile, alle persone e’ stato consigliato di andarsene senza eccezioni”, ha affermato il Ministero delle Acque in una nota, definendo “suicidio” non aver ascoltato l’avvertimento o averlo fatto con ritardo.

Precedenti incidenti hanno causato 18 vittime a giugno 2018 e 13 a giugno 2020.