Il più grande dinosauro terrestre d’Europa trovato sull’isola di Wight

I resti del dinosauro terrestre più grande d’Europa sono stati scoperti sull’isola di Wight. I paleontologi dell’Università di Southampton che hanno dato la notizia, hanno identificato i resti del predatore, che misurava più di 10 metri di lunghezza e visse circa 125 milioni di anni fa. Le ossa preistoriche appartenevano a un dinosauro spinosauride predatore a due zampe, dalla faccia di coccodrillo.

Il dottorando Chris Barker, che ha guidato la ricerca, ha detto che si trattava di un “animale enorme“. I resti, che includono le vertebre pelviche e della coda, sono stati scoperti sulla costa sud-occidentale dell’isola di Wight. Il predatore è stato soprannominato lo “spinosauride delle rocce bianche“, dal nome dello strato geologico in cui sono stati trovati i resti. “Si trattava di un animale enorme, che superava i 10 metri di lunghezza e probabilmente diverse tonnellate di peso“, ha detto Barker. “A giudicare da alcune dimensioni, sembra rappresentare uno dei più grandi dinosauri predatori mai trovati in Europa, forse anche il più grande mai conosciuto“.

Avrebbe vissuto all’inizio di un periodo di innalzamento del livello del mare e avrebbe inseguito le acque lagunari e le distese sabbiose in cerca di cibo. Il coautore della ricerca, Darren Naish, ha dichiarato: “Poiché al momento è noto solo da frammenti, non gli abbiamo dato un nome scientifico formale. Speriamo che altri resti si presentino in tempo“. La maggior parte dei fossili è stata trovata dal cacciatore di dinosauri dell’Isola di Wight Nick Chase, morto poco prima della pandemia di Covid.

Jeremy Lockwood, un altro coautore dello studio e dottorando presso l’Università di Portsmouth e il Museo di Storia Naturale, ha dichiarato: “Stavo cercando i resti di questo dinosauro con Nick e ho trovato un pezzo di bacino con dei tunnel scavati all’interno – ciascuno delle dimensioni del mio dito indice. Pensiamo che siano stati causati dalle larve che si nutrono di ossa di un tipo di scarafaggio scavenging. È interessante pensare che questo killer gigante sia finito per diventare un pasto per una miriade di insetti”.

La scoperta segue il precedente lavoro sugli spinosauridi del team dell’Università di Southampton, che ha pubblicato uno studio sulla scoperta di due nuove specie nel 2021.