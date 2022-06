Aperto il primo ponte stradale tra Russia e Cina | VIDEO

MeteoWeb

Il traffico merci è iniziato sul ponte stradale internazionale sul fiume Amur, che collega la città russa di Blagoveshchensk con la città di Heihe in Cina, come ha riferito un corrispondente di RIA Novosti.

La cerimonia si è svolta in teleconferenza tra rappresentanti di Mosca e Pechino. All’evento hanno partecipato a distanza il vice primo ministro, il plenipotenziario presidenziale della Russia nell’estremo oriente Yury Trutnev, il vicepremier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Hu Chunhua, il ministro dei Trasporti russo Vitaly Savelyev e il ministro per lo sviluppo dell’Estremo Oriente Est e l’Artico Alexei Chekunkov.

Da entrambe le sponde hanno partecipato il capo della regione dell’Amur, Vasily Orlov, e il governatore della provincia di Heilongjiang, Hua Changsheng. “Andiamo“, ha detto Hua Changsheng in russo, dando inizio al movimento. Vasily Orlov ha affermato che il costo medio per viaggiare sul ponte per un’auto sarebbe di 8.700 rubli e in seguito sarà inferiore. Secondo Trutnev, “nel mondo diviso di oggi, il ponte Blagoveshchensk-Heihe tra Russia e Cina è di particolare importanza” e diventerà un altro filo conduttore tra i popoli dei due Paesi.

Il plenipotenziario ha ricordato che migliaia di persone provenienti sia dalla parte russa che cinese hanno preso parte alla costruzione. “L’unicità di un tale ponte è che il progetto è stato implementato senza fondi di bilancio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo ponte“, ha affermato Trutnev. A sua volta, il capo del ministero dei Trasporti Vitaly Savelyev ha osservato che l’apertura del ponte aumenterà il volume del fatturato del carico a un milione di tonnellate di carico all’anno. “Sono sicuro che l’apertura del ponte ridurrà i costi e le condizioni di trasporto delle merci nel commercio estero“, ha aggiunto il ministro.

Secondo Hu Chunhua, “l’apertura del ponte testimonia la prontezza e la fiducia nell’approfondimento del complesso di interazione“. “La parte cinese è pronta a sfruttare l’opportunità per avviare la transizione, fornire servizi logistici migliori. Insieme, trasformeremo il ponte in un ponte di amicizia e cooperazione“, ha affermato il vicepremier.

I primi camion hanno attraversato il ponte sul checkpoint Kani-Kurgan-Heihe: si tratta di otto trattori russi della flotta Gazprom Helium Service, alimentati da carburante ecologico, e trasportano gas naturale liquefatto diretto in Cina. Otto camion sono entrati anche dalla parte cinese. Portano in Russia pneumatici per auto e componenti per apparecchiature elettriche.

La costruzione del valico di frontiera Blagoveshchensk-Heihe attraverso l’Amur è iniziata nel dicembre 2016 nel distretto di Blagoveshchensk nella regione dell’Amur ed è stata eseguita contemporaneamente da entrambe le sponde. L’apertura del ponte era prevista per novembre 2020, ma a causa della difficile situazione epidemiologica l’avvio della struttura è stato posticipato.

La costruzione del ponte è costata 19 miliardi di rubli, di cui 14 miliardi sono stati investiti in territorio russo. La lunghezza del ponte è di 1080 metri. È a due corsie, la larghezza totale della carreggiata è di 11 metri. Il ponte stesso da campata a campata è di 18,2 metri. La lunghezza totale dell’attraversamento del ponte è di circa 20 chilometri. Ciò include sei chilometri di strada in Cina e 13 chilometri di strade di accesso in Russia, in cui altri 278 metri sono un ponte sul canale di Kanikurgan. Secondo i termini di riferimento, 630 camion, 164 autobus e 68 automobili potranno transitare ogni giorno sul ponte.