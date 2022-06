Precipita per un centinaio di metri: escursionista muore nel Sondriese

MeteoWeb

Tragedia in montagna nella provincia di Sondrio. Un escursionista è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri nei pressi della Croce dell’Olmo, sull’Alpe Scermendone. L’uomo, 60 anni, era in compagnia di un amico, che ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, Stazione di Morbegno, il Sagf – Soccorso Alpino Guardia di Finanza, l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Como. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.