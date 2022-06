Previsioni Meteo: oggi alta pressione e bel tempo prevalente, punte di +37°C

MeteoWeb

Il Mediterraneo centrale e l’ Italia continuano a essere interessati da un campo di alta pressione che porta condizioni prevalenti di stabilità e di ampio soleggiamento. Tuttavia, sull’angolo nord-orientale italiano riescono ad infiltrarsi moderate correnti più fresche settentrionali in grado di attivare una certa instabilità su questi settori, seppure instabilità abbastanza circoscritta. Il promontorio anticiclonico di matrice nord-africana induce naturalmente anche un flusso più caldo il quale sta riportando i valori termici a livelli propriamente estivi, anche nuovamente sopra norma su diverse aree. Non ovunque, tuttavia, arriva il flusso caldo dato un’azione del core anticiclonico un po’ più decentrata a Ovest​. Su alcune aree del medio basso Adriatico e meridionali insiste una circolazione più fresca da Nord con temperature più miti.

Ma andando più nel dettaglio, in mattinata più nubi con locali rovesci o anche qualche temporale interesseranno i settori di Nord-est e l’alto Adriatico; bel tempo prevalente altrove salvo un po’ di nubi sparse sul resto del Nord e sulla Calabria tirrenica. In giornata insisteranno più nubi e qualche locale temporale sui rilievi nord-orientali tra Est Trentino, Alto Veneto e alto Friuli, poche variazioni sul resto del paese con sempre sole dominante o qualche nube sparsa in più al Nord. Le temperature sono attese in ulteriore aumento con valori massimi sopra media e di tipo schiettamente estivo al Centro Nord, sulle regioni tirreniche in genere e sulla Sardegna con valori massimi diffusamente tra +30 e +33°C, ma punte di +34/+36°C, fino a +37°C sulle aree interne del Lazio e della Sardegna. Infine, uno sguardo ai venti, attesi ancora moderati con locali rinforzi sempre settentrionali soprattutto sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio, localmente anche sui Canali e sui Mari delle isole maggiori qui con mari mossi o molto mossi; venti deboli o moderati da direzione invariabile altrove.