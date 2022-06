Previsioni Meteo: oggi temporali e caldo, temperature fino a +37/+38°C

MeteoWeb

Il Mediterraneo centrale e l’Italia continuano a essere interessanti da condizioni anticicloniche prevalenti. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione pone i sui massimi, quindi con più efficace strutturazione, leggermente più a Ovest rispetto ai settori centrali del nostro bacino. Questo decentramento più occidentale dei massimi barici pregiudicherà la stabilità assoluta poiché consentirà, lungo il bordo settentrionale e orientale dell’alta pressione, infiltrazioni di aria un po’ più fresca alle medie quote troposferiche responsabili dell’innesco di un più estesa attività temporalesca nelle ore più calde della giornata​.

Le aree più esposte nelle ore pomeridiane, ma ancora localmente in quelle serali, a possibili rovesci e temporali, saranno soprattutto quelle alpine e prealpine, meno le aree alpine centro-orientale più settentrionali, diffusamente il Piemonte, anche la Lombardia, di più l’Emilia e diffusamente anche i settori centrali appenninici. Si tratterà di temporali spesso irregolari, in diversi casi anche moderati o forti, localmente violenti possibili in particolare sull’Emilia, soprattutto tra le province centro meridionali di Parma e Reggio Emilia, diffusamente anche tra il Piacentino e il Modenese con rischio grandinate. Sui settori centro meridionali delle province di Parma e Reggio Emilia potranno esserci accumuli sui 60/70/80 mm in unità di tempo ridotta, con rischio anche di possibili allagamenti lampo o altri dissesti. Qualche locale temporale potrebbe riguardare anche i rilievi calabresi centro-settentrionali, altrove tempo in prevalenza stabile e più ampiamente soleggiato, salvo addensamenti occasionali. Poche variazioni sotto l’aspetto termico con temperature pressoché stazionarie e piuttosto calde: i valori massimi sono attesi mediamente in pianura tra +28 e +34+35°C, ma punte fino a +36 e +37°C sulle aree tirreniche, soprattutto centrali, Lazio, fino a +38°C, se non anche oltre, in Sardegna.