Previsioni Meteo: giornata all’insegna dell’alta pressione e del caldo, fino a +37/+38°C

Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continuano a prevalere condizioni di alta pressione, seppure con anticiclone non particolarmente strutturato in corrispondenza del territorio italiano. Infatti, come andiamo evidenziando da alcuni giorni, i massimi di pressione sono maggiormente decentrati verso i settori occidentali del continente, segnatamente in prossimità della Spagna, per cui in corrispondenza del Mediterraneo centrale e del territorio italiano, benché l’alta pressione sia comunque dominante, agiscono i margini orientali anticicloni, meno strutturati in grado di far penetrare correnti un po’ più miti e instabili settentrionali verso alcuni dei nostri settori. Naturalmente infiltrazioni di aria più fresca in quota in contesto termico piuttosto caldo negli strati bassi, costituiranno un ingrediente fondamentale per l’attivazione di nubi temporalesche nelle ore più calde del giorno e soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici centro meridionali, quelli più esposti alle infiltrazioni fresche da Nord. Temporali, tuttavia, non mancheranno anche su alcune aree di Nordest, occasionali sul Centro Nord Appennino e Ovest Alpi.

Più nel dettaglio, in queste ore mattutine addensamenti maggiori sono presenti sui settori alpini e prealpini centro-orientali, qui con locali rovesci o temporali sull’Alto Adige. Un po’ di nubi alte e innocue tra Veneto ed Emilia Romagna centro-orientale, altre irregolari al Sud e dal basso Tirreno in mare verso il Nord della Sicilia, tanto sono altrove. Ore pomeridiane con addensamenti cumuliformi sulle aree appenniniche tra sud Marche, Sud Umbria e di più su quelle tra Est Lazio, Ovest Abruzzo, Ovest Molise e i settori settentrionali e interni della Campania, associati e rovesci e temporali localmente anche forti e con grandinate. Locali temporali sui rilievi interni della Calabria e altri isolanti su Est Sicilia, sul Centro Nord Appennino e su Alpi occidentali. Tempo in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del territorio. Le temperature massime saranno sostanzialmente invariate e sempre piuttosto calde, di più sulle regioni tirreniche, sulle pianure del Nord, sulle aree interne delle isole maggiori, ma anche localmente sulle pianure meridionali, mediamente comprese tra +29 e +33/+34°C in pianura, ma punte fino a +35 e +36°C e valori estremi di +37/+38°C in Sardegna.