Previsioni Meteo: nel weekend alta pressione ma anche qualche temporale

L’evoluzione del tempo per il prossimo fine settimana, computa una maggiore distensione del promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Dunque, in linea di massima il tempo evolverebbe all’insegna della stabilità prevalente su gran parte del territorio, tuttavia sulla base sud-orientale dell’alta pressione, mediamente corrispondente ai settori centro-orientali del Mediterraneo e a quelli balcanici-ellenici-egei, riuscirebbe ancora ad agire una moderata circolazione instabile di matrice continentale e più fresca, la quale influenzerebbe, nella prima parte del weekend, soprattutto le regioni del medio basso Adriatico e meridionali.

Le dinamiche bariche, soprattutto per la giornata di sabato 18, infatti, dovrebbero essere sulla falsariga di quelle rappresentate nell’immagine in evidenza con alta pressione estesa a buona parte del territorio, ma meno strutturata proprio sulle estreme aree meridionali, dove agirebbe la circolazione più fresca continentale. Essa indurrebbe venti sostenuti settentrionali sul medio basso Adriatico e anche al Centro Sud in genere, qui con circolazione più mite e anche con rischio di qualche temporale, essenzialmente nelle ore pomeridiane, tra Calabria, specie aree interne, e Est Sicilia​. Al di là di questi fastidi per i settori e i bacini centro-meridionali citati, il tempo sarebbe in buona parte bello e soleggiato sul resto del paese. Per domenica, bel tempo e tanto sole ovunque, salvo un po’ più di nubi irregolari su alpi e qualche nube sparsa su estremo Sud. Cesserebbero i venti settentrionali per domenica anche sul medio basso Adriatico e al Centro Sud in genere, mentre continuerebbero a soffiare moderati o forti orientali sul Canale di Sardegna, moderati da Sudest sull’alto Adriatico. Temperature in aumento, domenica, anche al Sud, con clima più caldo ed estivo ovunque.