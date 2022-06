Previsioni Meteo: giornata all’insegna dell’alta pressione e del gran caldo, punte di +42°C

MeteoWeb

Dopo la residua instabilità legata a un cavo nordatlantico più incisivo giunto martedì sulle regioni settentrionali e attivo ancora nella giornata di ieri soprattutto su alcune aree di Nordest, la pressione è andata progressivamente aumentando anche verso le regioni settentrionali. Giornata di oggi, quindi, all’insegna di un ampio soleggiamento un po’ su tutto il paese, ma lievi infiltrazioni di correnti umide occidentali continueranno a portare locale instabilità ancora una volta su alcune aree Alpine. Più nel dettaglio, la mattinata sta evolvendo all’insegna del sole splendente pressoché ovunque, salvo più nubi sulle Alpi occidentali, essenzialmente su quelle Cozie, Graie, quindi Pennine e ancor più Lepontine, su queste ultime già con qualche rovescio o temporale.

Per il resto della giornata sostanzialmente cambierà poco, con alta pressione sempre dominante sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e, di conseguenza, sole e bel tempo un po’ ovunque. Da evidenziare, però, una maggiore spinta delle infiltrazioni umide occidentali verso i settori alpini, qui con un certo incremento dell’instabilità sotto forma di rovesci o temporali, più probabili su Alpi occidentali, soprattutto Graie, Pennine e Lepontine, ma in forma più irregolare possibili temporali qua e là anche sui settori alpini e prealpini centro orientali. In riferimento alle temperature, è atteso un aumento sulle regioni settentrionali, su quelle del medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, in lieve calo, invece, sul medio basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, ma comunque con valori sempre “infuocati” sulle regioni meridionali, fino a +39/+40°C, localmente +41/+42°C sulla Sicilia; massime fino a +36/+37°C anche sulle aree pianeggianti centro-settentrionali, con qualche punta di +38°C possibile anche al Centro e Sardegna.