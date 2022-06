Previsioni Meteo: insiste il gran caldo, massime ancora infuocate con punte di +40/+41°C

MeteoWeb

Non si ravvisano molti cambiamenti sotto l’aspetto barico nel corso anche della giornata odierna, mentre qualche leggero cedimento della pressione va registrato sulle regioni settentrionali e localmente sulla Sardegna. Altrove pochi movimenti con anticiclone ancora ben strutturato per oggi. Naturalmente il contesto generale continuerà a essere in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo consuete infiltrazioni di aria più umida oceanica lungo il bordo occidentale e settentrionale del promontorio anticiclonico che andranno ad arrecare locali fastidi al Nord, in termini anche di rovesci o temporali nel corso della giornata e della sera, e un po’ di nubi, ma perlopiù innocue, al Centro. Più in dettaglio, la mattinata di oggi evolverà all’insegna della stabilità pressoché ovunque con sole sempre dominante sulla gran parte del territorio, salvo un po’ più di nubi irregolari soprattutto al Centro, sul medio-alto Tirreno, localmente sull’Emilia-Romagna e sulle pianure più meridionali del Nord.

Si tratterà in buona parte di nubi medio-alte assolutamente innocue, solo in grado di velare un po’ il sole o rendere il cielo lattiginoso. Magari solo sulla Liguria, soprattutto centro-occidentale, occasionalmente sulle coste della Toscana, saranno possibili nubi basse più compatte con maggiore copertura del cielo e localmente associate a qualche nebbia o foschia. Per le ore pomeridiane, andranno aumentando un po’ di dubbi sul Piemonte centro-settentrionale, sulla Valle d’Aosta, localmente sull’Ovest della Lombardia, poi sull’Emilia, con arrivo anche di locali rovesci e temporali; parziale nuvolosità sul resto del Nord e ancora sul medio-alto Tirreno, sempre sole dominante altrove. In serata, possibile ulteriore peggioramento, soprattutto verso seconda serata e prima nottata, tra alto Piemonte e diffusamente sulla Lombardia, specie centro-settentrionale, poi verso il Trentino-Alto Adige, con rovesci e temporali in intensificazione, possibili localmente anche forti sulla Lombardia e associati a grandinate e a colpi di vento intensi.

Poche variazioni sul resto del territorio, con bel tempo prevalente. Da evidenziare un leggero calo delle temperature al Nord e sulla Sardegna, valori pressoché stazionari altrove e sempre molto caldi, con massime sulle aree interne pianeggianti mediamente comprese tra +30 e +35°C, ma ancora ricorrenti su estremo Sud fino a +38/+39°C e persino estreme di +40 o +41°C sulle aree interne della Sicilia. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati o forti nord-occidentali sul medio basso Adriatico, soprattutto largo e meridionale, sul Centro Sud della Calabria, sui bacini corrispondenti e moderati o forti da Nordovest anche sul medio Tirreno e sui canali e sui Mari delle isole maggiori, con mari tutti mossi o molto mossi; venti moderati o forti occidentali sulle Bocche di Bonifacio e moderati o forti da Sud Ovest sul Mare di Sardegna settentrionale, fino al Golfo Ligure largo, anche qui con mari molto mossi. Venti deboli o mediamente da direzione variabile altrove con mari poco mossi o mossi.